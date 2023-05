Presidente de Uganda sanciona lei que limita direitos LGBTQIAP+

1156

Presidente da Uganda sanciona lei que limita direitos da comunidade LGBTQIAP+ (foto: Phill Magakoe/AFP)

A partir desta segunda-feira (29/5), qualquer cidadão de Uganda que "promover" a homossexualidade poderá ser condenado a 10 anos de prisão. Quem for flagrado em relações sexuais com pessoas do mesmo gênero corre o risco de ficar até 20 anos na cadeia. As penas fazem parte da nova Lei Anti-Homossexualidade, sancionada pelo presidente Yoweri Museveni.

Para ativistas LGBTQIAP+ de Uganda, a nova lei apenas vai oficializar o preconceito disseminado contra gays e lésbicas no país africano.

Steven Kabuye, 25 anos, morador de Kampala: "Minha vida corre perigo. A lei lançou combustível sobre o ódio" (foto: Arquivo Pessoal)

13:29 - 26/05/2023 MDH quer empresas comprometidas com luta antirracista "Na condição de uma pessoa gay vivendo em Uganda, considero que minha vida corre perigo, pois a lei apenas lançou combustível sobre o ódio que existia em meu país em relação à comunidade LGBTQIAP . Além disso, se eu for considerado culpado por mais de um crime previsto na lei, poderei ser sentenciado à prisão perpétua ou à pena de morte", afirmou ao Correio o ativista LGBTQIAP Steven Kabuye, 25 anos, morador de Kampala. Para Murungi Shantal, transexual de 25 anos, a nova lei é como "uma morte por afogamento no maior oceano que se tem notícia".