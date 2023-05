MPF investigará aplicativo racista disponibilizado no Google Play

1156

O aplicativo estava disponível na loja do Google Play. (foto: Reprodução)

O Ministério Público Federal (MPF) iniciará uma investigação sobre um aplicativo de conteúdo racista que estava disponível na loja do Google Play. A ação ocorre após a solicitação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. O órgão também solicitou que a Polícia Federal atue no caso, identificando os responsáveis pela criação e distribuição do aplicativo.





O aplicativo em questão permitia aos usuários negociar e comercializar pessoas escravizadas, além de obter lucros com seu trabalho forçado. Na imagem promocional, homens negros eram mostrados trabalhando sob a supervisão de um homem branco.





Além dos desenvolvedores do aplicativo, o Google e os próprios usuários podem ser responsabilizados, uma vez que havia diversos comentários de natureza criminosa na plataforma. Na última quarta-feira (24/5), o aplicativo de conteúdo racista foi removido do ar pelo Google.





Em comunicado oficial, o Google afirmou que não permite a presença de aplicativos que promovam ódio contra indivíduos ou grupos com base em sua raça ou origem étnica em sua plataforma.