Dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) revelam que o sonho de ter o próprio negócio através do empreendedorismo está se tornando uma realidade para milhões de brasileiros.





Essa pesquisa abordou 2 mil adultos segundo uma metodologia internacional e padrão de pesquisa de campo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





O estudo mostra que "ter o próprio negócio" é o segundo maior sonho no país, perdendo apenas para o desejo de viajar internamente.





O anseio empreendedor, almejado por 60% dos entrevistados, cresceu 14 pontos percentuais em relação à edição anterior da pesquisa, consolidando o empreendedorismo como algo que aproxima cada vez mais os planos profissionais das realizações pessoais e consolida uma cultura empreendedora surpreendente, que tem o condão de rebater em diversas outras áreas da nossa sociedade.





Os resultados da pesquisa confirmam um recorde histórico. Em 2021, o sonho de empreender foi apontado por 46% dos entrevistados. Em 2020, esse indicador chegou a 59%. Comparado com cinco anos atrás, houve um aumento de 42 pontos percentuais.





Outros dados da pesquisa revelam que 93 milhões de brasileiros estão envolvidos com o empreendedorismo. Esse número é obtido considerando três taxas de empreendedorismo, de acordo com o histórico de tempo de atuação dos negócios





Nascente (realizou alguma ação nos últimos 12 meses visando ter um negócio próprio ou tem um negócio próprio com até 3 meses de operação)

Novos (com 3 meses a 3,5 anos de operação)

Estabelecidos (mais de 3,5 anos de operação)





O resultado final engloba 42 milhões de adultos estimados (com idade entre 18 e 64 anos) que já possuem um negócio (formal ou informal) e/ou que realizaram alguma ação em 2022 visando ter um negócio no futuro, somados a 51 milhões de pessoas que não possuem empreendimento, mas gostariam de ter nos próximos três anos.





E é nessa linha que essa pesquisa aborda quais seriam os maiores sonhos dos brasileiros.



Quais seriam?





Viajar pelo Brasil (61%)

Ter o próprio negócio (60%)

Comprar a casa própria (54%)

Comprar um automóvel (54%)

Viajar para o exterior (49%)





Por fim, esse caráter de sonho mesclado com realização pessoal e profissional, se traduz numa “Taxa de Empreendedorismo Potencial”, que coloca o Brasil como o segundo país com a maior população absoluta de potenciais empreendedores, com 53,0%, um número capaz de gerar orgulho e mostrar que realmente temos um país que tem a cultura empreendedora enraizada em sua população.