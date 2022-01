DiversEM, o novo podcast sobre diversidade do Estado de Minas

(foto: Arte EM)



O Estado de Minas lança nesta sexta-feira (28/01) o podcast DiversEM, uma produção dedicada ao debate plural, aberto, com diferentes vozes e que convida o ouvinte para pensar além do convencional. Cada episódio será uma oportunidade para os ouvintes conhecerem novos temas ou se aprofundarem em assuntos relevantes, sempre com o olhar único e apurado de nossos convidados.













Eles analisam a situação atual do Brasil e fazem uma projeção do que esperam de avanço nas lutas por justiça social em 2022. No primeiro episódio, o podcast DiversEM vai falar sobre as perspectivas para 2022 para mulheres, negros, pessoas gordas e pessoas com deficiência. Os convidados são Jéssica Balbino, jornalista e colunista do DiversEM , Lívia Souza, doutora em ciência política, Andressa Mello, coordenadora de Esporte Paralimpico no Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da UFMG e Gilberto Silva, advogado especializado em causas raciais.Eles analisam a situação atual do Brasil e fazem uma projeção do que esperam de avanço nas lutas por justiça social em 2022.

Márcia ressalta que a diversidade é um valor fundamental para avançarmos na democracia brasileira e, ao tratar as discussões a partir da compreensão de que há corpos dissidentes e distintas identidades de gênero, atentando para as singularidades de cada um, o espaço do DiversEM contribui para esse debate.



O podcast DiversEM é uma produção dos núcleos de diversidade e de criação multimídia do jornal Estado de Minas, com periodicidade quinzenal.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Maria Cruz