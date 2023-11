A importância do Outubro Rosa para as mulheres

1543

(foto: Freepik)





O mês de conscientização sobre o câncer de mama é uma campanha anual de saúde internacional que ocorre em outubro. Chamado de Outubro Rosa, o movimento incentiva a detecção precoce para promover a saúde completa das mamas para as mulheres.





Em uma conversa com a ginecologista e obstetra Stany de Paula, ela afirma: "O câncer de mama é uma preocupação de saúde global, afetando principalmente mulheres acima de 40 anos".





Várias são as formas de prevenção. Algumas delas são:









Empoderamento: o Outubro Rosa capacita as mulheres a assumir o controle de sua saúde mamária. Ao se educarem sobre os fatores de risco do câncer de mama e a importância de triagens regulares, as mulheres podem se tornar proativas na gestão da própria saúde. Esse empoderamento se estende e passa a incentivar conversas abertas sobre a saúde das mamas, reduzindo o estigma em torno da doença e promovendo uma rede de apoio para quem foi diagnosticado com a doença.





Educação: a campanha oferece uma oportunidade para profissionais de saúde, incluindo ginecologistas, educarem o público sobre os avanços mais recentes na prevenção, detecção precoce e no tratamento do câncer de mama. É um momento para desfazer mitos e desinformação, ajudando as mulheres a ficarem informadas e em condições de tomar decisões sobre a própria saúde.





Solidariedade: Outubro Rosa é um mês para praticar a solidariedade, quando pessoas em todo o mundo se unem para apoiar aqueles afetados pelo câncer de mama. Esse movimento proporciona um sentimento de comunidade e propósito compartilhado, reduzindo o isolamento que pode acompanhar um diagnóstico de câncer de mama. É uma oportunidade de mostrar às mulheres que elas não estão sozinhas em sua luta e que o apoio está prontamente disponível.





DADOS DIVULGADOS





De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), divulgados em 2019, o Brasil é o segundo país com maior incidência de câncer de mama no mundo. No entanto, esses dados também mostram que as taxas de mortalidade no Brasil são relativamente baixas em relação às ocorrências registradas nos Estados Unidos e na França.





Outro dado importante: em 2017, 16.927 pessoas perderam a vida para o câncer de mama no Brasil. Foram 16.724 mulheres e 203 homens. Esses dados ressaltam a importância da detecção precoce e do papel que cada mulher desempenha na saúde das mamas.





"A mama da mulher desempenha um papel significativo em sua resposta sexual, no estímulo, na excitação e na autoestima. Também está intimamente ligada à sua autoimagem. O câncer de mama pode levar à mutilação de partes do corpo da mulher. Essa consequência pode impactar significativamente o bem-estar sexual de uma mulher ao longo de sua vida. Portanto, mulher, fique atenta: o acompanhamento com o ginecologista é a única forma de conseguir um diagnóstico precoce e aumentar a sua chance de tratamento e sobrevida. É importante ressaltar, que o autoexame não substitui a mamografia", diz Stany.