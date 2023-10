683

Bebel Soares, arquiteta urbanista, psicanalista, escritora, mãe e colunista do Jornal Estado de Minas, descobriu um câncer de mama em 2019 e está no quarto, dos cinco anos de tratamento Moacyr Lopes Junior/Divulgação



Outubro Rosa é tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do Outubro Rosa é tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero. E também é o mês da conscientização da menopausa. Época para alertar as mulheres sobre as mudanças que ocorrem com seu corpo e incentivá-las a procurar um especialista que pode auxiliá-las a passar por essa fase da vida feminina com mais tranquilidade. Para levar informação sobre sintomas e tratamentos, o Grupo Amor de Mãe e o Padecendo no Paraíso se uniram para produzir o encontro “A Menopausa e o Outubro Rosa”, que ocorrerá no dia 28 de outubro das 9h30 às 12hs na sala multimeios do Centro Cultural Unimed, na rua da Bahia, 2.244, em Belo Horizonte.







A segunda palestra será com Bebel Soares, arquiteta urbanista, psicanalista, escritora e mãe. Colunista do Jornal Estado de Minas no caderno Bem Viver desde 2019. Autora do livro “Sem Paraíso e Sem Maçã”, organizadora do livro “Manual da Boa Mãe”, ilustradora do livro infantil “E se fosse você”, Bebel descobriu um câncer de mama em 2019, está no quarto, dos cinco anos de tratamento. Ela entrou na menopausa um ano depois da cirurgia para retirada do A segunda palestra será com Bebel Soares, arquiteta urbanista, psicanalista, escritora e mãe. Colunista do Jornalno cadernodesde 2019. Autora do livro “Sem Paraíso e Sem Maçã”, organizadora do livro “Manual da Boa Mãe”, ilustradora do livro infantil “E se fosse você”, Bebel descobriu um câncer de mama em 2019, está no quarto, dos cinco anos de tratamento. Ela entrou na menopausa um ano depois da cirurgia para retirada do tumor.



O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. O câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. O câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil.





Evento 'A Menopausa e o Outubro Rosa' terá palestra de Lidiane Lemos, médica especializada em ginecologista e obstetrícia Arquivo Pessoal



Quanto a menopausa, que corresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação, ocorre, em geral, entre os 45 e 55 anos. Quando acontece por volta dos 40 anos, é chamada de menopausa prematura ou precoce. Trata-se de um processo natural do envelhecimento, mas também pode ser provocado por cirurgias para remover os ovários ou o útero (histerectomia). Muitas mulheres sentem estes sintomas muito antes da menstruação realmente parar – período chamado de perimenopausa. Já o câncer do colo do útero (CCU), também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção genital persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano – HPV (chamados de tipos oncogênicos). Esse vírus é sexualmente transmissível, muito frequente na população e seria evitável o contágio com o uso de preservativos (camisinha) e com a vacinação.Quanto a menopausa, quecorresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação, ocorre, em geral, entre os 45 e 55 anos. Quando acontece por volta dos 40 anos, é chamada de menopausa prematura ou precoce. Trata-se de um processo natural do envelhecimento, mas também pode ser provocado por cirurgias para remover os ovários ou o útero (histerectomia). Muitas mulheres sentem estes sintomas muito antes da menstruação realmente parar – período chamado de perimenopausa.



As mulheres não estão preparadas para esse momento da vida, têm pouca ou nenhuma informação a respeito. Fazem exames desnecessários, tomam



Leia: O que é climatério, uma das fases da menopausa. As mulheres não estão preparadas para esse momento da vida, têm pouca ou nenhuma informação a respeito. Fazem exames desnecessários, tomam vitaminas que não precisam. Se sentem perdidas. Por isso, o evento “A Menopausa e o Outubro Rosa” é uma oportunidade de se informar.

Inscrições As inscrições podem ser feitas pelo site da Sympla. Todo valor arrecadado (excluindo taxa Sympla) será doado para a Associação Perolas de Minas que apoia mulheres com câncer.



Leia: Tumores que se alimentam de hormônios: saiba mais sobre os miomas.



O evento tem o apoio do Minas Tênis Clube, Centro Cultural Unimed, Minas Tênis Solidário e patrocínio da UnimedBH e Issviva Menopausa. As inscrições podem ser feitas pelo site da Sympla. Todo valor arrecadado (excluindo taxa Sympla) será doado para a Associação Perolas de Minas que apoia mulheres com câncer.O evento tem o apoio do Minas Tênis Clube, Centro Cultural Unimed, Minas Tênis Solidário e patrocínio da UnimedBH e Issviva Menopausa.