Escolher os alimentos certos podem diminuir as ondas de calor e a secura vaginal



Na próxima quarta-feira (18/10), é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o Dia Mundial da Menopausa, uma data de conscientização e orientação para as mulheres entenderem a importância do tratamento para alívio dos sintomas. No Brasil, segundo informações divulgadas pela Rádio Senado, estima-se que cerca de 18 milhões de mulheres estão passando atualmente pela menopausa.









A nutricionista, e especialista na saúde da mulher no climatério e menopausa, Ramiele Calmon listou cinco estratégias de nutrição para combater os sintomas da menopausa.

Como combater os sintomas usando a nutrição:

Alimentos ricos em fitoestrogênio na dieta



Alimentos como linhaça, lentilha, que contém fitoestrogênio podem ajudar a aliviar os sintomas da menopausa, diminuindo as ondas de calor e a secura vaginal.





Faça ingestão de cálcio e vitamina D



Eles são essenciais para a saúde dos ossos para as mulheres que estão na menopausa, por elas terem maior risco de osteoporose. Eles podem ser consumidos por meio dos lácteos, vegetais, folhas verdes escuras e alimentos fortificado com fonte de cálcio. Caso a mulher tenha sensibilidade a lactose ou a proteína do leite, por exemplo, o leite de aveia fortificado com fonte de cálcio pode ser um excelente substituto.





Aumente a ingestão de alimentos ricos em fibras



Esses alimentos melhoram a regulação do trânsito intestinal e controle do



Esses alimentos melhoram a regulação do trânsito intestinal e controle do ganho de peso. Os alimentos ricos em fibras, são: grãos, frutas e vegetais.





Reduza a ingestão de açúcares e gorduras saturadas



Ter uma dieta com menos teor de gordura e açúcar pode favorecer uma saúde longeva nessa fase, evitando o risco de ganho de peso e complicações cardiovasculares, que são comuns de acontecer nessa fase.