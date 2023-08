683

Ter uma vida sexual ativa na menopausa é importante Freepik

A menopausa é uma fase natural na vida de uma mulher, marcada pela diminuição da produção de hormônios e o término definitivo da menstruação. Esse período pode trazer desafios físicos e emocionais, mas também é uma época de descobertas e redescobertas da própria sexualidade. Uma vida sexual ativa na menopausa pode ser não apenas prazerosa, mas também benéfica para a saúde e o bem-estar da mulher nessa etapa da vida.





Uma das maneiras de promover uma vida sexual saudável durante a menopausa é através da utilização de vibradores e da prática da masturbação . Essas atividades não apenas proporcionam prazer e satisfação sexual, mas também podem ajudar a aliviar alguns sintomas comuns da menopausa, como a secura vaginal e a diminuição da libido A apresentadora e empresária Angélica, conhecida por sua sinceridade ao abordar temas tabus, declarou publicamente ser a favor da utilização dos vibradores para mulheres na menopausa, inclusive que é adepta e como a prática tem aliviado diversos sintomas do período e ainda apimentando seu relacionamento.Nesse contexto, empresas com foco no público maduro têm se destacado ao identificar essa demanda específica e investir em produtos e serviços voltados para mulheres na menopausa. A Plenapausa, primeira femtech brasileira focada nesse público, viu nesse mercado uma oportunidade de levar mais informações, acolhimento, produtos e assistência para essas mulheres se prepararem para viver a fase de forma tranquila.Marcia Cunha, CEO da femtech e psicanalista, ressalta que a maioria das mulheres acham que a vitalidade acaba na menopausa e a missão da empresa é mostrar o oposto. "A missão da Plenapausa é oferecer a essas mulheres conteúdos, apoio e produtos que as façam ver que há muito o que viver de forma plena e prazerosa na menopausa. Manter a vida sexual ativa, por exemplo, é uma delas, pois há muito benefício em conhecer esse novo corpo e suas diversas formas de prazer.", ressalta.Já a Feel & Lilit, startup com foco na saúde e sexualidade feminina, tem se dedicado a entender e atender as necessidades sexuais das mulheres, especialmente as que têm 40 anos ou mais. A CEO da empresa, Marília Ratton, destaca que muitas mulheres que procuram os produtos da marca são mulheres com mais de quarenta anos e por isso, é essencial compreender as peculiaridades desse público. "Temos uma abordagem sensível e cuidadosa que reflete o compromisso da marca em fornecer soluções e produtos que promovam o prazer e a satisfação sexual para todas as mulheres, inclusive durante a menopausa", afirma.Marília Ponte, co-fundadora da femtech e especialista em sexualidade feminina, explica que a vida sexual ativa na menopausa é importante por diversos motivos. "Em primeiro lugar, a prática sexual pode ajudar a fortalecer os músculos do assoalho pélvico, o que é fundamental para evitar problemas como incontinência urinária e prolapso vaginal. Além disso, o orgasmo libera hormônios como a ocitocina, que promovem o bem-estar emocional e reduzem o estresse, algo especialmente benéfico em uma fase de transição como a menopausa", declara.Outro benefício da vida sexual ativa nesse período é a melhora na circulação sanguínea, o que pode contribuir para a saúde cardiovascular. Além disso, a intimidade sexual com um parceiro ou consigo mesma pode ajudar a fortalecer os laços afetivos, promovendo uma sensação de conexão e bem-estar emocional.Cada vez mais mulheres e famosas têm relatado que usam vibradores sozinhas ou no relacionamento com seus parceiros. Um dos modelos que mais faz sucesso entre as consumidoras é o bullet - que é um modelo discreto, pequeno e que se parece muito com a embalagem de um batom - que cabe em qualquer lugar da bolsa da mulher, inclusive na necessaire de maquiagem. Esse tipo de vibrador, que é feito para o clitóris, foi desenvolvido nos anos 1970 e, desde então, ganha cada vez mais espaço, pois é bastante eficaz na masturbação."A masturbação libera hormônios que aliviam o estresse, dores corporais e melhoram a qualidade do sono - sendo um exercício também para você se conhecer e ter mais autonomia e confiança nas relações. O bullet é uma ótima ferramenta para isso!", afirma Marília Ponte.