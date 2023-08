683

O óleo essencial testado já é utilizado em cuidados paliativos (Kathy Zinn/Divulgação)

O uso de aromaterapia com óleo essencial de hortelã-pimenta pode aliviar a intensidade da dor após cirurgia cardíaca aberta e também melhorar a qualidade do sono, sugerem os resultados de um pequeno ensaio clínico comparativo, publicado na revista BMJ Supportive & Palliative Care . Esse procedimento exige a separação do esterno, bem como suporte respiratório mecânico, ambos associados a um alto risco de incômodo intenso, estresse e insônia, observam os pesquisadores.



O alívio eficaz da dor permite que os pacientes se recuperem mais rapidamente e pode reduzir o risco de complicações pós-operatórias, acrescentam. Porém, os medicamentos analgésicos prolongam o tempo necessário para ventilação mecânica e aumentam as complicações pós-operatórias, o risco de morte, o tempo de internação e os custos de saúde. Alternativas às drogas podem fornecer uma opção mais segura ou aumentar a eficácia dos remédios existentes, sugerem os pesquisadores.

Pesquisas publicadas anteriormente mostram que os óleos essenciais inalados podem ser úteis, sendo o de hortelã-pimenta amplamente utilizado em cuidados paliativos. A eficácia da aromaterapia, porém, não é clara. Os pesquisadores, da Universidade de Kashan, no Irã, decidiram investigar o potencial da substância para reduzir a dor e melhorar a qualidade do sono de pacientes após cirurgia cardíaca aberta.



Placebo

Sessenta e quatro adultos foram divididos aleatoriamente para tratamento com 0,1 ml de óleo essencial de hortelã-pimenta a 10% ou 10 ml de água destilada (placebo) administrados 30 minutos antes da remoção do tubo respiratório. Em seguida, recebiam as substâncias três vezes ao dia via nebulizador até a segunda noite após o procedimento.

A Escala Numérica de Avaliação da Dor e o Questionário de Sono, uma medida padrão usada em hospitais e pesquisas, foram usados para avaliar a percepção dos pacientes. Após dois dias, a pontuação média da gravidade da dor foi de 3,22 no grupo de aromaterapia e 4,56 no grupo de comparação, uma diferença estatisticamente significativa, dizem os pesquisadores. Os escores médios de sono foram 18,63 e 22,62, respectivamente. Quanto maior a pontuação, pior a qualidade.





Aqueles que receberam aromaterapia com óleo de hortelã-pimenta precisaram de menos recursos farmacológicos para dor do que os pacientes do grupo de comparação. Como explicação, os pesquisadores sugerem que os principais componentes do óleo de hortelã-pimenta — carvona, limoneno e mentol — podem ser a chave para suas qualidades analgésicas, particularmente o mentol.

Trata-se de um pequeno estudo, e os pesquisadores reconhecem que não puderam excluir os possíveis efeitos ambientais, como luz e ruído, na qualidade do sono dos pacientes. Mas eles concluem: "Os resultados mostram que a inalação do óleo essencial de hortelã-pimenta pode reduzir a intensidade da dor dos pacientes após cirurgia cardíaca aberta e, consequentemente, o uso de analgésicos pelos pacientes".