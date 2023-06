Descubra a importância da masturbação na menopausa

Considerado um tabu, a masturbação feminina traz diversos benefícios para todas mulheres em qualquer fase da vida, inclusive durante a menopausa, que é um período de transição da vida reprodutiva das mulheres, marcado pelo fim da menstruação e por mudanças hormonais significativas. Segundo uma pesquisa feita com cerca de 5 mil mulheres brasileiras na menopausa, pela femtech Plenapausa, 81% das mulheres experimentam sintomas como a diminuição da libido, que é causada pelo ressecamento vaginal e, consequentemente, altera o conforto e o prazer sexual.

Musculação é fundamental para as mulheres antes e depois da menopausa

E por isso, a masturbação nessa fase tende a ser benéfica por diversas razões:

Leia também: Menopausa não é doença, é autocuidado, dizem especialistas. Ainda de acordo com Márcia Cunha, plataforma focada em fornecer informações, apoio, produtos e tratamentos para as mulheres na fase menopausal é trunfo que a mulher ter uma vida com qualidade e saudável nesse período: "A menopausa traz mudanças significativas na vida da mulher em diversos sentidos, e a vida sexual também passa por uma mudança e estranhamento. Se masturbar nessa fase e explorar o próprio corpo, que está diferente, é autoconhecimento e pode ser especialmente importante para essa mulher se ver mais autoconfiante e manter uma vida sexual satisfatória".Leia também: Mês da masturbação: especialista responde dúvidas sobre a prática.