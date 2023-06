A conexão do efeito ansiogênico da cafeína com a ansiedade e o pânico

683

Efeito está associado ao consumo excessivo (foto: Freepik)

Um estudo de meta-análise, que avalia diversas pesquisas científicas já realizadas, foi publicado no periódico General Hospital Psychiatry no final de 2021. Segundo os autores, a cafeína pode desencadear crises de pânico em grande parte dos pacientes diagnosticados com transtorno do Um estudo de meta-análise, que avalia diversas pesquisas científicas já realizadas, foi publicado no periódico General Hospital Psychiatry no final de 2021. Segundo os autores, a cafeína pode desencadear crises de pânico em grande parte dos pacientes diagnosticados com transtorno do pânico e potencializar a ansiedade em pacientes e grupos de adultos saudáveis, com doses equivalentes a cerca de cinco xícaras de café.









Em um estudo conduzido por cientistas da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, foi identificado que a cafeína pode desencadear sintomas de ansiedade em indivíduos saudáveis, especialmente naqueles predispostos a transtornos de ansiedade.





Em 1992, pesquisadores britânicos também investigaram a relação dos efeitos ansiogênicos da cafeína em pacientes com transtorno de ansiedade . Eles descobriram que os pacientes com TAG (transtorno de ansiedade generalizada) são anormalmente sensíveis à cafeína.









LEIA MAIS: Café: será que o queridinho dos brasileiros é prejudicial à saúde? Uma das explicações para a relação entre a cafeína e a ansiedade/pânico pode estar nas variantes do gene receptor de adenosina 2A (ADORA2A). Segundo o artigo de 2021, as variantes do ADORA2A têm sido associadas ao risco aumentado de desenvolver TP (transtorno de pânico) e efeitos ansiogênicos mais intensos de doses normais de cafeína (100 mg-150 mg), mas isso pode ser restrito a indivíduos com baixo uso de cafeína.





A cafeína não é a única fonte de cafeína. Jovens, principalmente, costumam consumi-la em bebidas energéticas, que podem conter quantidades muito mais elevadas do que um expresso. A cafeína também pode estar presente em chocolates e produtos à base de cacau, chás, refrigerantes, além de suplementos e medicamentos.