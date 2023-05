Café: será que o queridinho dos brasileiros é prejudicial à saúde?

683

(foto: Freepik)

O Dia Nacional do Café, celebrado nesta quarta-feira (24/5), enaltece essa que é uma paixão entre os brasileiros. Apreciado em forma de bebida, mas também em preparações como sobremesas, o grão é amplamente consumido no país. De acordo com pesquisa realizada pela empresa Jacobs Douwe Egberts (JDE), o café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, atrás apenas da água. Ainda segundo o levantamento, o brasileiro toma, em média, três a quatro xícaras por dia. Mas será que esse hábito tão comum é prejudicial à saúde?Conforme a nutricionista Francyne Silva Fernandez, que atua na UBS Jardim Caiçara, gerenciada pelo Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM), em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, a ingestão moderada do café - cerca de quatro xícaras diárias - é benéfica ao cérebro, estimulando as atividades intelectuais e aspectos como memória e concentração A profissional destaca estudos recentes que apontam os benefícios relacionados à prevenção de doenças como câncer Parkinson , devido a substâncias antioxidantes e anticarcinogênicas presentes no alimento.A nutricionista lembra que esse é um assunto amplamente discutido. Um estudo realizado pela Universidade Creighton e Universidade de Miami indicou que a cafeína , em altas doses, pode afetar a absorção da vitamina D . A profissional explica que o composto tanino (presente na casca do café) é um fator antinutricional, ou seja, é uma substância que influencia na digestão e absorção dos nutrientes. "Diante disso, o melhor é a ingestão longe das principais refeições e com moderação", recomenda.Sim. O café possui efeito estimulante e essa característica se dá pela presença da cafeína, o que auxilia na concentração e energia antes da atividade física.Durante a gestação, o metabolismo da cafeína é mais lento para a mulher e para o feto, resultando numa exposição mais longa a esse composto. Assim, a recomendação é a interrupção ou redução da ingestão durante a gravidez. Em caso de dúvidas, o melhor sempre é consultar seu médico.Sim, o efeito estimulante da bebida pode ocasionar alguns efeitos adversos relacionados à qualidade do sono. O indicado é consumir pequenas doses no período noturno ou, em caso de sensibilidade, seu consumo deve ser suspenso.