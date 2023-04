Dia Mundial serve como alerta para a prevenção e tratamento do Parkinson

Um sintoma muito característico é o tremor. Isso faz com que o grau de dificuldade em realizar determinadas tarefas aumente e comprometa a autonomia da pessoa idosa. "A segurança do assistido nessas condições é essencial, principalmente para auxiliar na locomoção. O parkinson provoca rigidez da musculatura das pernas e dos braços, o que pode acarretar em perda de equilíbrio que dá margem às quedas e fraturas.

A doença, que consiste em uma degeneração do sistema nervoso central, é crônica e progressiva . A principal causa está ligada a diminuição da produção de dopamina, um neurotransmissor que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. O processo natural de envelhecimento já faz com que as células nervosas percam suas funcionalidades, porém, alguns indivíduos as perdem em um ritmo mais acelerado e assim manifestam os sintomas do Parkinson."A dopamina auxilia na realização de movimentos voluntários de maneira automática. Dessa forma, não precisamos pensar se vamos levantar o braço ou não, por exemplo, pois essa substância está em nosso cérebro e auxilia nesse processo. Sem a presença de dopamina e com a diminuição das células, a doença aparece e os movimentos ficam comprometidos", explica a coordenadora.