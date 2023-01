O que significa sonhar com cobras? Descubra o sentido de sonhos curiosos

Aa cobra é um animal que representa algum tipo de ataque ou crise (foto: Silvia/Pixabay ) Quanto mais estranho um sonho é, mais curiosidade se tem sobre o que ele pode significar. Para alguns, uma mensagem subliminar do inconsciente , para outros, um reflexo dos pensamentos e desejos do ser humano. O fato é que, dos mais comuns aos mais “absurdos”, existe sim um tipo de por trás de cada sonho.





Para lançar luz sobre o tema, o profeta Vinicius Iracet reúne no livro Sonhos: Há muito mais por trás das entrelinhas a interpretação das mais frequentes visões. Publicada pela Citadel Editora, a obra conta com QRCodes que levam o leitor a vídeos do autor explicando em detalhes o significado de cada sonho.





A seguir, você confere as interpretações de Iracet de seis sonhos mais comuns ou que despertam a curiosidade das pessoas:





1 - Gravidez

Sonhar que está grávida ou ver uma mulher grávida durante o sonho não quer dizer que tem um bebê a caminho. De acordo com o autor, significa que Deus tem um novo projeto para a vida da pessoa e esse projeto pode estar relacionado a qualquer área da vida. Se já tiver o filho e em Sonhar que está grávida ou ver uma mulher grávida durante o sonho não quer dizer que tem um bebê a caminho. De acordo com o autor, significa que Deus tem um novo projeto para a vida da pessoa e esse projeto pode estar relacionado a qualquer área da vida. Se já tiver o filho e em fase de amamentação, quer dizer que é preciso tomar alguma atitude para que tal projeto realmente aconteça.





2 - Traição

Existem dois significados. O primeiro, e mais comum, é o de que, na verdade, existe muita inveja sobre aquele relacionamento e que existem pessoas de fora da relação, que desejam o término. Já no segundo, Iracet diz que pode sim haver uma traição. “Se a pessoa já traiu, foi perdoada, mas Existem dois significados. O primeiro, e mais comum, é o de que, na verdade, existe muita inveja sobre aquele relacionamento e que existem pessoas de fora da relação, que desejam o término. Já no segundo, Iracet diz que pode sim haver uma traição. “Se a pessoa já traiu, foi perdoada, mas continua traindo, pode ser que Deus esteja te avisando sobre isso.”





3 - Cobra

Segundo o profeta, a cobra é um animal que representa algum tipo de ataque ou crise. Neste caso, é preciso considerar detalhes como tamanho, espécie e até mesmo o contexto geral do sonho. Por exemplo, sonhar com uma cobra no quarto indica que algo de ruim está prestes a acontecer no âmbito sentimental, pessoal ou familiar. Já uma cobra verde quer dizer que alguém está tentando prejudicar a vida financeira da pessoa.





4 - Perseguição

Inveja. Sonhar que está sendo perseguido (a) indica que existe alguém com muita inveja sobre quem teve o sonho. Essa pessoa deseja ter o que a outra tem. Pode ser o cargo, uma promoção recebida ou mesmo com quem está se relacionando em um namoro ou casamento.





5 - Pessoa morta

Sonhar com uma pessoa falecida sem se comunicar com ela indica que existe algo ruim na família, como uma praga ou maldição hereditária. Já em casos em que o falecido fala, Iracet alerta: “É o espírito do engano”. Quando uma pessoa morre, não existe mais nenhum tipo de comunicação com os vivos e a pessoa não está tentando “ir em paz”.