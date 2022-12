Traição no casamento, o que fazer agora?

7 em cada 10 brasileiros disseram que é possível amar praticando a infidelidade (foto: Pixabay)





O Brasil é considerado o país mais infiel da América Latina. Segundo o IBGE, 8 em cada 10 casamentos sofreram com a traição, segundo pesquisa de 2022. A pesquisa foi comandada por pesquisadores da Espanha com dados do Brasil que usaram aplicativos de relacionamento para mapear a situação.



Outro dado relevante afirma que 7 em cada 10 brasileiros disseram que é possível amar praticando a infidelidade. Por conta deste número incompreensível, ouvimos o terapeuta de casais, Luciano Rodrigues sobre o tema, este afirma que "o medo de se comprometer, 'prender-se' a uma pessoa para a vida toda aciona uma certa insegurança no indivíduo e medo por pensar que não daria conta de tal responsabilidade, a infidelidade, neste quadro, parece ser um caminho mais fácil de se comprometer", diz.







Mas a coisa não caminha bem por aí. Luciano Rodrigues revela alguns sinais de que a traição pode estar sendo exercida entre quatro paredes, numa relação matrimonial, confira:





1) DEIXAR DE SER APAIXONADO



Segundo Luciano, "algum déficit na relação atual faz com que uma das partes (ou ambas) procure algo mais com outra pessoa. A falta de amor pelo(a) companheiro(a) e/ou uma paixão maior por outra pessoa pode levar a pessoa a trair



2) BUSCA POR ALGO NOVO



"Procurar variedades, pela monotonia da relação estável, também pode levar a trair", de acordo com Luciano, quando o relacionamento cai na mesmice, isso pode se tornar um gatilho para buscar outras aventuras, e, a traição





3) AUSÊNCIA DO(A) COMPANHEIRO(A)



"Sentir-se negligenciado(a) ou com falta de atenção por parte do(a) companheiro(a) pode ser um grande motivo de traição"



4) IMPULSIVIDADE



"Nem todas as traições são premeditadas. As coisas também podem acontecer por impulso", Luciano Rodrigues, neste caso, explica que a traição pode acontecer em momentos chave como, por ter ingerido alto nível de álcool, ou no calor de uma discussão e acontece o famoso "falou demais na hora inoportuna"





5) POR RAIVA OU VINGANÇA



"A traição acaba se tornando um motivo de vingança ou de castigo"



Há muitos outros motivos que podem levar alguém a trair. É preciso estar atento aos sinais. Um diálogo eficaz é capaz de evitar traições e brigas no casamento. Não espere acontecer para ficar lamentando depois. Se você tem interesse em salvar seu casamento desse tipo de situação, esteja sempre atento, e busque ajuda quando necessário