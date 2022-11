Próteses mamárias e amamentação: mitos e verdades

(foto: Helena Jankovicová Kovácová/Pexels)

Veja o que é mito ou verdade sobre o tema, segundo Carlos Conte:



O cirurgião plástico Carlos Conte desvenda mitos e verdades sobre próteses mamárias e amamentação (foto: Arquivo Pessoal)

A American Society of Plastic Surgeons (ASPS) apontou, em relatório de 2020, que os implantes mamários foram colocados em 30% da população de uma determinada capital - a pesquisa ouviu pacientes mais locais em alguns países norte-americanos. O número é alto, contudo, a ASPS constatou também que, de dois em dois anos, desde 2018 até 2022, houve um aumento de pacientes que pediam a remoção da prótese . O levantamento revelou que o fator mais importante que levava ao pedido eram informações sobre a possível interferência da prótese na amamentação , o que estava amedrontando essa parcela das mulheres.O cirurgião plástico Carlos Conte comenta sobre esses boatos. A mulher lactante, segundo o especialista, geralmente é influenciada para retirar a prótese mamária por acreditar que ela interfere e, até mesmo, compromete a qualidade do leite materno . "Em geral, a prótese mamária não interfere na amamentação, pois ela pode ser colocada atrás das glândulas mamárias, o que acaba não prejudicando na parte da lactação", afirma Carlos Conte.Contudo, o cirurgião deixa o alerta de que, "por exemplo, incisões ao redor da aréola podem gerar algumas complicações. Os ductos internos da mama podem acabar se estreitando devido a cicatrização, dificultando a amamentação", chama a atenção.A prótese não causa nenhum tipo de incômodo na hora da amamentação. O único incômodo que a mulher pode sentir em relação a ela é durante o pós-operatório no período de adaptação. Se não for nesse período, possivelmente é um caso de rejeição, também chamado de contratura capsularO ideal é esperar um bom tempo para pensar em engravidar, para dar tempo de o processo de cicatrização já estar avançado ou concluído. Cada corpo tem um processo diferente, mas o indicado é aguardar pelo menos um anoMuitas mulheres têm medo de seu leite ficar "fraco", mas com ou sem prótese isso não acontece. O leite tem todos os nutrientes que o bebê precisa para crescer saudável, e algumas mulheres naturalmente não produzem muito leite, o que é normal