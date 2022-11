Devido à alta de casos, Anvisa libera venda de álcool 70% na forma líquida

(foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil )

Diante do aumento de casos de COVID-19 no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a venda livre e a doação de álcool etílico 70% na forma líquida, desde que estejam devidamente regularizados na agência. A medida, autorizada ad referendum, foi adotada de forma extraordinária.O objetivo, destacou a Anvisa, é ampliar o acesso a produtos que contribuem na implementação de resposta coordenada para reduzir a transmissão e proteger a população em geral do novo coronavírus. A autorização terá validade de 90 dias. A decisão destaca ainda que a COVID-19 tem demonstrado tendência a ter picos anuais de sazonalidade no Brasil, ao contrário de outras doenças respiratórias, como a influenza ou gripe, que aparecem com mais frequência no país apenas nos meses de inverno.





A medida está publicada na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 760, de 17 de novembro de 2022.



Nesse domingo (20), o Brasil registrou nove mortes por COVID-19 e 4.300 casos da doença. Com isso, o país chega a 689.003 vidas perdidas e a 35.064.320 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

Leia também: Jovem faz preenchimento labial e, após inchaço fora do comum, descobre doença rara

A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 38, com variação de 11%. Já a média móvel de casos está em 15.500, uma variação de 300% em relação ao mesmo período.

Distrito Federal, Rio de Janeiro e Roraima não divulgaram dados. Acre, Bahia, Maranhão e Piauí não atualizam as informações nos fins de semana.



A assessoria de imprensa do governo do Espírito Santo afirma que está sendo verificada "uma possível instabilidade no sistema do Painel Covid ES", por isso os dados do estado não foram incluídos no boletim desse domingo.

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (175.941), Rio de Janeiro (75.944), Minas Gerais (63.908), Paraná (45.465) e Rio Grande do Sul (41.234).