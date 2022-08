O que fazer quando tudo está dando errado na sua vida?

Quando a pessoa percebe que o seu mundo está ruim, é importante também enxergar o que tem feito (foto: 1388843/Pixabay )













Leia também: O que tem controle e o que é impossível prever "Todas as vezes que pensar que o que está dando errado tem a ver com o mundo lá fora, ficará de mãos atadas para poder mudar a situação. E todas as vezes que pensar que o que está dando errado tem a ver com o mundo dentro de você, terá condição de fazer com que as coisas possam ser diferentes e passar a dar certo", recomenda o psicólogo.

Ao mesmo tempo, Romanni Souza avisa que "não estou dizendo que o mundo é justo, que todo mundo tem as mesmas oportunidades. O que eu estou dizendo é que, sim, é possível todas as pessoas serem melhores do que elas são hoje".





Para o psicólogo Romanni Souza, todas as vezes que pensar que o que está dando errado tem a ver com o mundo dentro de você, terá condição de fazer com que as coisas possam ser diferentes (foto: Arquivo Pessoal) Como começar a mudar o seu interior para enxergar uma vida que não só dá errado? Para o psicólogo, é necessário ficar atento com o que ocorre na sua vida, já que talvez o universo ou os seus comportamentos estejam querendo lhe avisar alguma coisa.





“Agora, se uma coisa acontece duas vezes, fique mais atento porque tem grande chance de ser e ter a ver com você. E se ocorre três vezes, saiba que eu duvido que não tenha a ver com você. Pense: como eu vou culpar o vento se sou eu quem estou deixando a janela aberta?”, pontua Romanni Souza. O insconsciente e o destino

Conforme Romanni Souza, o inconsciente pode controlar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. "Quando começa a perceber que o seu mundo está ruim, que as coisas não estão dando certo, perceba também o que tem feito e como tem feito".



Romani Souza explica que as pessoas de sucesso olham para a situação de "desespero" muito diferente daquelas que se dizem infelizes. "Por exemplo, um acidente de carro acontece. Alguém pode pensar 'eu sou muito azarado', enquanto uma segunda pessoa pode olhar para a mesma situação e agradecer o fato de não ter se machucado. O fato foi o mesmo, mas a forma de se sentir em relação ao acontecimento transforma completamente a forma de viver".





Por que tudo dá errado na vida e quando parece que vai dar certo acaba dando errado de novo? Por que mesmo buscando se esforçar para algo aquilo acaba não dando certo como gostaria? Essas perguntas são comuns e em vários momentos da vida as pessoas se questionam sobre o porquê disso acontecer.