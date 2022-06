Conheça as formas de superar o medo de mudanças

Pensar no lado ruim das coisas é importante, porém, essa precaução não pode beirar o excesso (foto: 1388843/Pixabay ) O medo é uma resposta emocional que surge quando as pessoas presenciam algo ou alguma situação de perigo. Na história evolutiva humana, o desconhecido também se mostrou um objeto de medo. Medo do escuro, que não é, geralmente, pela ausência de luz em si, mas por aquilo que não se sabe que pode estar lá. O desconhecido tem essa influência no temor das pessoas e o medo de mudanças é parte disso. Porém, ele pode não só ser esse receio sobre as novidades, mas acabar travando, de vez, alguns passos que são necessários para uma vida melhor.









1 - Planejamento









"Se você perder o emprego, como acha que o mercado vai se mostrar? Seria válido já adquirir novas habilidades? Não é sobre acertar sempre, mas ter um plano de ação para nos ajudar a tomar decisões mais rápidas”, explica. O planejamento, apesar de parecer contraintuitivo (como vou me planejar para o que não sei que vai acontecer?), é um bom aliado nessas horas. Segundo o professor Amaro, “não dá para prever o futuro, mas podemos ter planos simples para algumas possibilidades".Leia também: Os riscos psicológicos da adultização da infância "Se você perder o emprego, como acha que o mercado vai se mostrar? Seria válido já adquirir novas habilidades? Não é sobre acertar sempre, mas ter um plano de ação para nos ajudar a tomar decisões mais rápidas”, explica.

2 - Mudanças são necessárias

As mudanças são necessárias e nem sempre podem ser ruins. Mudar pode dar medo , mas é preciso. “Pense em quantos empregos que sumiram para dar lugar a carreiras novas? Agora, pense que essas funções inéditas eram fruto de uma mudança tecnológica que tornou a vida mais fácil. A roda, por exemplo, foi uma mudança, a geladeira foi uma mudança, o surgimento da fala também. Não precisamos ter medo de coisas novas. Só com elas é que podemos melhorar”, conta.





3 - Fuja do pensamento pessimista









“É comum que muitas pessoas pensem que vão ter fracasso em suas atividades, mas é para os acertos que devemos nos preparar. Não é só pensar e acreditar que teremos sucesso, mas nos desenvolver para que essa vitória realmente seja possível. De qualquer maneira, também é bom nos preocuparmos com aquilo que temos mais dificuldade, assim, podemos corrigir nossos erros de forma eficiente”, explica Amaro. pensamento pessimista também contribui. Muita gente tem a tendência de enxergar, de forma mais significativa, o lado ruim das coisas, porém, essa precaução não pode beirar o excesso.“É comum que muitas pessoas pensem que vão ter fracasso em suas atividades, mas é para os acertos que devemos nos preparar. Não é só pensar e acreditar que teremos sucesso, mas nos desenvolver para que essa vitória realmente seja possível. De qualquer maneira, também é bom nos preocuparmos com aquilo que temos mais dificuldade, assim, podemos corrigir nossos erros de forma eficiente”, explica Amaro.



4 - Vida social saudável









“Compartilhar o problema com amigos e parentes pode ajudar a mostrar que não estamos sozinhos e que elas também passam por isso. O medo não é uma fraqueza. Se o temor a mudanças persistir a ponto de interferir, de fato, na sua vida, talvez seja bom o trabalho de um profissional psicoterapêutico. Ele pode te ajudar no processo de autoconhecimento, de forma que seja mais fácil trabalhar suas qualidades e defeitos e, consequentemente, te ajudar a planejar metas de O professor ressalta a importância de se ter um bom acompanhamento, uma vida social saudável, pessoas com quem pode contar ou mesmo o acompanhamento de um psicólogo.“Compartilhar o problema com amigos e parentes pode ajudar a mostrar que não estamos sozinhos e que elas também passam por isso. O medo não é uma fraqueza. Se o temor a mudanças persistir a ponto de interferir, de fato, na sua vida, talvez seja bom o trabalho de um profissional psicoterapêutico. Ele pode te ajudar no processo de autoconhecimento, de forma que seja mais fácil trabalhar suas qualidades e defeitos e, consequentemente, te ajudar a planejar metas de superação ".