BH abre mais três centros pediátricos para atendimento nos fins de semana

O aumento dos casos de doenças respiratórias, sobretudo no público infantil, levou à criação dos Centros de Saúde de Apoio ao Atendimento Pediátrico (CSAAPs) na cidade (foto: PBH/Divulgação) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) criou mais três Centros de Saúde de Apoio ao Atendimento Pediátrico (CSAAP). Aos sábados, domingos e feriados, as uniade de saúde dos bairros Aarão Reis (região Norte), Barreiro e Madre Gertrudes (Oeste) também vão atender crianças, das 7h às 19h.





A medida foi publicada nesta terça-feira (21/6) no Diário Oficial do Município (DOM). No último dia 10, a administração municipal já tinha divulgado a portaria, criando centros de apoio nas regionais Leste, Centro-Sul, Pampulha, Venda Nova e Nordeste. Ao todo, são oito unidades prestando o serviço.









Hospital Infantil João Paulo II

Na última quinta-feira (16/6), dez médicos pediatras foram nomeados para o Hospital Infantil João Paulo II, gerenciado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). A unidade, localizada no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, também vem registrando aumento do número de pacientes.



