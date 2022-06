Cobertura vacinal da gripe está em 44,5% em BH; a meta é pelo menos 90%

Ministério da Saúde considera que 90% seria o ideal para a cobertura vacinal, porém, BH está bem abaixo do esperado (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) aderiu na semana passada à proposta de estender a campanha de vacinação da gripe e do sarampo, devido à baixa adesão dos públicos alvos. De acordo com dados da PBH, a cobertura vacinal da gripe está em 44,5% na capital, bem longe da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

O aumento do prazo tem como objetivo garantir a imunização do público elegível e manter a proteção contra as doenças, que são imunopreveníveis.

Para se vacinar, é necessário comparecer aos centros de saúde, postos extras ou drive thru com o cartão de vacinação e documento de identificação. Todos os grupos já foram convocados.

Confira os postos de vacinação na capital: