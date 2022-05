Crianças são quase a metade dos internados por síndrome respiratória em BH

Das 152 pessoas que precisaram de internação por questões respiratórias, 30 eram crianças menores de 1 ano (19,7% do total dos internados) e 38 crianças com idade entre 1 e 9 anos (25% do total de internados) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte informou, nesta quinta-feira (26/5), que 44,7% das pessoas internadas por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em hospitais do SUS e da rede suplementar da capital até 23 de maio eram crianças com idade até 9 anos. O número é maior que abril, quando as internações infantis representavam 40,7% de um total de 598 pessoas. A PBH alerta para a necessidade de vacinação contra a gripe.

Atualmente, apenas 36,5% das crianças estão vacinadas para gripe. Cláudia Navarro, secretária municipal de Saúde, lembra que o tempo frio e seco aumenta a incidência de doenças respiratórias, e chama a atenção dos pais e responsáveis para conscientização em torno da vacinação. Tanto para gripe quanto para a COVID-19.









Em 2022, já ocorreram 5 mortes de crianças de até 9 anos por covid-19.

A primeira dose da vacina contra a COVID-19 já chegou a 80,6% de cobertura, e a segunda dose está em 52,6%. Todas crianças de 11 a 5 anos já podem, e devem, tomar a segunda dose da vacina.

Campanha de vacinação

Os postos de vacinação contra a COVID e a gripe seguem abertos. Neste sábado (28), serão abertos mais 80 pontos na capital, entre centros de saúde, shoppings, pontos de drive-thru e drogarias. A lista completa pode ser acessada na página da Prefeitura

Todas as idades já convocadas poderão se vacinar contra a covid-19, seja para primeira, segunda, de reforço ou quarta dose.

Já a contra a gripe será aplicada somente em idosos com 60 anos e mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 4 anos completos, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de comorbidades e doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e pessoas com deficiência permanente.



Além de caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade em medidas socioeducativas e população privada de liberdade