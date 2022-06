Primeiro dia do inverno em MG é de frio pela manhã e baixa umidade à tarde

Inverno começa com temperaturas amenas em Minas e em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A terça-feira (21/6) marca o início do inverno no Brasil e o frio já deu as caras em Belo Horizonte. Durante a madrugada, às 5h, a sensação térmica registrada na estação Cercadinho, região oeste da capital, foi de 0,6°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Minas, a menor temperatura registrada foi em Caldas, no Sul do estado, com 7,1°C, e a máxima prevista é de 31°C no Norte de Minas. O céu fica nublado na faixa leste de Minas Gerais, e claro a parcialmente nublado nas demais áreas.





Segundo Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet, o início de inverno não será tão rigoroso. “Para os primeiros dias, o ar continua estável e seco, e a temperatura se mantém na casa dos 13°C pela manhã. No princípio da próxima semana é esperado um ligeiro declínio nos termômetros, mas nada muito forte”, explica.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais