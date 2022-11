O aumento do envelhecimento atinge todos os aspectos da sociedade

Os maiores de 60 anos no Brasil já somam 33 milhões, o que deve dobrar em 2050, segundo o IBGE (foto: PxHere)



Governos, agências internacionais, profissionais, academia, mídia e setor privado devem reunir esforços para melhorar a vida das pessoas idosas, de suas famílias e comunidades, conforme estabelecido para Década do Envelhecimento Saudável (2020-2030) para as Américas , declarada pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2020.

O Brasil caminha para se tornar um país majoritariamente idoso, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os maiores de 60 anos já somam 33 milhões, o que deve dobrar em 2050. Isso significa que haverá uma população enorme vivendo por muito mais tempo. Tal longevidade, contudo, não é garantia de que esse contingente de pessoas estará vivendo com melhor saúde e tendo as suas necessidades atendidas.





É preciso trazer essas reflexões para o seio da sociedade civil, a fim de encontrarmos caminhos capazes de transformar a forma como lidamos com a idade e com o envelhecimento. São com pequenas conquistas que nós - a sociedade- conseguiremos mudar mentalidades e derrubar os preconceitos, que são muitos. Perceber a discussão sobre o idoso nas mídias, nesses últimos 30 dias, além do Papai Noel, é uma das vitórias a serem celebradas. Abaixo, alguns destaques:



A marca Havaianas, presente nos pés de brasileiros e de cidadãos de mais de 130 países, celebra 60 anos como um exemplo de inovação.



A velhice também chegou à presidência. Lula colocou o envelhecimento em seu primeiro pronunciamento, logo após o resultado das urnas, declarando que, “o que envelhece uma pessoa não é a quantidade de anos que tem, mas a falta de causa”. Afinal, o Presidente eleito dará início ao seu mandato aos 77 anos, deixando o cargo aos 81.



Outro exemplo: MasterChef + aposta na vitalidade de cozinheiros com até 80 anos para combater o etarismo. A nova temporada aposta na experiência de vida e no jogo de cintura dos participantes, e tem como MC do programa a apresentadora Ana Paula Padrão, que tem sido uma voz importante contra o preconceito etário.





“Gosto mais de ‘padroeira da liberdade’ do que ‘rainha do rock’, que acho um tanto cafona...”, foi o que Rita Lee, 74 anos, recentemente declarou. Uma das homenageadas no Grammy Latino 2022, ela recebeu o Lifetime Achievement Award pelo conjunto de sua obra artística, em 17 de novembro.





Em a Última Sessão de Música”, no dia 13/11, Milton Nascimento, de 80 anos, chega ao fim de sua Travessia. Toninho Horta, Wagner Tiso, Lô Borges, Beto Guedes e Márcio Borges, formadores, junto com Milton, do Movimento Clube da Esquina, há 50 anos, continuam na estrada, com agenda movimentada e encantando gerações.





Com formação original, Titãs anunciaram turnê em 2023 para celebrar os 40 anos da banda.





É preciso afastar o etarismo, que afeta não só os que têm mais de cinquenta anos, mas também os jovens de agora no futuro. Todos envelhecemos, todos nós, sem exceção.





R.I.P. %u201CQuero ser velha de 80 anos e subir ladeira%u201D, Gal Costa, 77 anos (foto: Wikimedia Commons )





"... Quando eu for embora, para bem distante E chegar a hora de dizer-te adeus. Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus. Índia, levarei saudade Da felicidade que você me deu...". Gal Costa - Índia (1973)