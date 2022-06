Viva Gil, internet e o 5G! Do 0 aos 80 ou mais vamos celebrar a esperança

Gil completou 80 anos no dia 26 de junho (foto: MAURO PIMENTEL / AFP) Datas comemorativas são celebradas porque carregam um contexto histórico e cultural, tornando-as relevantes para toda a comunidade ou, pelo menos para uma parte dela, explica o site "Brasil Escola". Não importa se as pessoas têm 10, 30, 50 anos ou mais, todos gostam de celebrar alguma data que evoca um significado especial. Pensando nisso, listo 3 datas dignas de serem celebradas no mês de junho. Uma delas é o nascimento do 5G.









Podemos, também, celebrar 30 anos de luta pela existência da Internet no país.





A primeira rede de internet no país advém da mobilização promovida pela Eco-92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio ambiente) realizada no Rio de janeiro entre os dias 3 e 14 de junho de 1992. Nessa Conferência, que contou com a presença de 113 países, diversas ONGs, observadores e jornalistas, pressionou-se pela implantação da internet. Porém, a Telebrás (Telecomunicações Brasileiras S/A), que controlava as diversas prestadoras estatais de serviços de telecomunicações no Brasil, tendo sido desativada em 1998 após os processos de privatização, não fornecia este serviço de conexão com a rede internacional. Para resolver o impasse, os organizadores do evento negociaram com o governo brasileiro a criação da internet no Brasil em troca da doação dos equipamentos necessários. Por fim, temos outra importante data para celebrar: os 80 anos de vida de Gilberto Gil.





Viva Gilberto Gil, Embaixador da ONU, imortal da Academia Brasileira de Letras, ex-ministro e um dos maiores ícones da MPB (Música Popular Brasileira), nascido em 26 de junho. Ao invés de ficar desanimado se achando velho, esse senhor deu início a uma série de shows pela Europa, levando toda a família. Que os gestores e profissionais de RH mirem-se nesse exemplo. É admirável acompanhar a trajetória desse grande artista e ver como ele, aos oitenta anos, encontra-se em plena atividade e criatividade. Que isso sirva de modelo para incentivar a estruturação de programas que aproveitem o potencial da enorme massa de pessoas idosas ávidas por uma oportunidade de trabalho. Não existe idade certa para parar de trabalhar. Basta de barreiras provocadas pelo preconceito etário!





"(...)tenho que dizer adeus





Dar as costas, caminhar





Decidido, pela estrada





Que ao findar vai dar em nada





Nada, nada, nada, nada





Nada, nada, nada, nada





Nada, nada, nada, nada





Do que eu pensava encontrar"...