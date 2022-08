Se você nunca foi alvo do preconceito etário, talvez um dia o será

Caetano Veloso acaba de comemorar 80 e segue atuante (foto: Sergio Lima / AFP)





“Eu vi um menino correndo

Eu vi o tempo

Brincando ao redor do caminho

Daquele menino” ...





“Eu vi muitos cabelos brancos

Na fonte do artista

O tempo não pára e no entanto

Ele nunca envelhece”...





Viva Caetano Veloso!!! Oitenta anos celebrados em sete de agosto. Que venham muitos e muitos anos mais.





A arte tem o papel fundamental de provocar debates e promover mudanças culturais. Os artistas podem ser grandes aliados na luta contra o preconceito etário. Fernanda Montenegro tem 92 anos, é atuante e requisitada para produções diversas. Por outro lado, pessoas com a metade da idade dela são consideradas velhas por muitas empresas. O ambiente corporativo é onde mais se escuta falar em “diversidade” e “inclusão”, mas esquece-se que idade também é diversidade.









“Não importa se faço vinte, quarenta ou sessenta! O que importa é a idade que sinto”, expressou José Saramago. A sociedade precisa se conscientizar disso e lutar contra o etarismo. Uma grande dica para quem quer se aprofundar nesse assunto é a leitura do livro, Etarismo, um novo nome para um velho preconceito, de Fran Winandy. Segundo essa autora, se você nunca foi alvo do preconceito etário, possivelmente um dia o será, já que, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), um a cada dois idosos no mundo é discriminado.





Assistir Mick Jagger aos 79 anos, barriga zero e voz potente, arrastando multidões de todas as idades ao cantar Satisfation é um dos melhores exemplos de que a criatividade não tem idade, não morre e não pára. Pena que o mundo corporativo insiste em rotular pessoas e restringir profissionais por conta da idade. Está mais do que na hora de pararmos de julgar o potencial das pessoas com base na idade delas, pois todas as diversidades juntas são maiores e melhores.





RIP Jô Soares, 5 de agosto de 2022: “Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo – sempre tive, aliás – é de ficar improdutivo. Agora de morrer? Eu já vivi 82 anos, só espero morrer assim... Acabou, gastou, apagou o ‘Gaslight’” (programa Provoca, da TV Cultura, com Marcelo Tas, em março de 2020).