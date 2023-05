Bruna Griphao confirma pertencer à comunidade LGBTQIA+ e agita internet

677

A atriz respondeu a um questionamento de um fã sobre o assunto. (foto: Reprodução/Instagram)



Bruna Griphao, atriz de 24 anos, confirmou que faz parte da comunidade LGBTQIA+ e causou agitação na internet. Ela respondeu afirmativamente a um questionamento de um fã sobre o assunto, mas não entrou em detalhes. Os usuários das redes sociais ficaram empolgados com a confirmação e indicaram que ela poderia ter uma atração pela ex-BBB Larissa Santos. “Era óbvio, só de ver os olhares que ela dava para Larissa”, comentou uma pessoa.





Outro internauta sugeriu: “Ela se segurou muito para não ficar com a Lari”. Um usuário admitiu que torcia para que elas ficassem juntas. Alguém ainda observou que as duas tinham mais química do que Larissa e Fred Bruno, que formaram um casal no reality show e continuam juntos.





Em relação à bissexualidade, internautas relembraram um vídeo em que Bruna conversa com Gabriel Santana no BBB23. Durante o bate-papo, ela mencionou que sonhou com uma pessoa conhecida, com “nome e sobrenome”, e que contaria a identidade dessa pessoa para ele fora da casa. “Quando você se entende, várias coisas começam a fazer sentido. Você vai se conhecendo”, destacou a atriz.





Vale ressaltar que Bruna Griphao teve envolvimentos amorosos com dois participantes do programa. No início, ela beijou Gabriel Fop e, posteriormente, flertou com Santana, com quem ficou após deixar o reality.