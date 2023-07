Reneé Rapp deixará o cast principal de 'A vida sexual das universitárias'

677

Reneé Rapp como Leighton Murray em 'A vida sexual das universitárias, da HBO Max (foto: Divulgação/HBO Max) A série teen da HBO Max, “A vida sexual das universitárias”, não terá a atriz Reneé Rapp, que interpreta Leighton Murray, no elenco principal da 3ª temporada, que foi renovada em dezembro. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (10/7) pelo site norte-americano Deadline.





"'Garotas universitárias' fez eu me mudar para Los Angeles e me apresentou a algumas das minhas pessoas favoritas. Dois anos e meio depois me deu também vocês e toda essa comunidade. Obrigada Justin (Noble, co-creator da série) e todo mundo na HBO Max por acreditarem em mim. Muitos trabalhos queer são tachados, mas interpretar Leighton mudou a minha vida. Eu amo quem sou hoje 10 vezes mais do que antes de a conhecer. Espero que ela tenha entregado um pouco disso a vocês também. Ela é uma parte pequena da representatividade, mas até essas pequenas partes contam. Eu não seria metade da pessoa que sou sem ela e sem vocês. Amo aquela v*dia mais do que imaginam. Estou tão animada para essa temporada, mal posso esperar para vocês verem o que temos para ela e as meninas", escreveu ela, finalizando com corações laranja, rosa e branco, como nas cores da bandeira lésbica.

Conheça Leighton Murray

Leighton Murray é uma das personagens principais do elenco, uma patricinha que chega na universidade e tem que lidar com novas colegas de quarto - Kimberly Finkle (Pauline Chalamet), Bela Malhotra (Amrit Kaur) e Whitney Chase (Alyah Chanelle Scott), após suas “amigas” do colégio a abandonarem. Lésbica, ela esconde esse segredo de todos no início por não querer perder o status de uma moça da alta sociedade.

(Atenção: Alerta de Spoiler) Ao longo das duas primeiras temporadas, a personagem vai se abrindo mais com as colegas de quarto e descobrindo que seus antigos “valores” não faziam mais sentido. Ela vive um relacionamento escondido com Alicia (Midori Francis), que se cansa de ter uma namorada em segredo. Logo depois, ela conhece Tatum (Gracie Dzienny) e se assume homossexual para a família. A 2ª temporada termina com Leighton irritada com o julgamento de Tatum com suas amizades e as duas terminam o relacionamento e a personagem de Reneé Rapp volta a ficar com Alicia.





Carreira musical

Vale ressaltar que a saída de Reneé Rapp da série pode estar ligada ao foco em sua carreira musical. Após o sucesso de seu primeiro EP, “Everything to everyone”, recentemente a artista lançou o single “Snow Angel” e já nesta quarta-feira (12/7), ela chega com mais uma música, “Talk too much”.