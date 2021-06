Festival Nacional da Canção: premiação para músicos chega a R$ 70 mil

(foto: Reprodução/ Festival Nacional da Canção)



Conhecido como o maior festival de música brasileira, o Festival Nacional da Canção (Fenac) chega a sua 51ª edição. O evento reúne cantores de todo o mundo para apresentações de músicas cantadas em português. Os músicos interessados devem se inscrever até o dia 16 de julho pelo site do Fenac. Com a pandemia do novo coronavírus, depois de 49 edições com público presencial, a realização do evento passou a ser on-line.

O ano de 2020 marcou o início de novos tempos para o Festival Nacional da Canção quando, pela primeira vez, ele foi realizado on-line e contou com a participação de músicos do mundo inteiro.





Agora, em 2021, o Fenac acontecerá nos dias 3,4,5 e 6 de setembro e a ideia é de que o evento seja em modelo híbrido, sendo realizado na cidade de Passos, em Minas Gerais. Assim, será um evento online, sendo transmitido ao vivo no Youtube e as atrações tradicionais, como as de dança, artes circenses, música erudita e instrumental serão apresentadas presencialmente, no palco do evento, e também, transmitidas pela plataforma.





“Vamos apresentar o Festival da Canção para o mundo inteiro, de forma on-line e as atrações que a gente já tem tradicionalmente no festival serão apresentadas de forma presencial. Os apresentadores vão trabalhar também presencialmente, transmitindo tudo ao vivo, para o mundo inteiro, por meio do Youtube do festival”, explica Gleizer Naves, fundador e diretor do evento.





Inscrições abertas para o o Festival Nacional da Canção





As inscrições para quem deseja se apresentar na 51ª edição do Festival Nacional da Canção já estão abertas e quem tem interesse em participar do maior festival de música do país deve se cadastrar até o dia 16 de julho pelo site do Fenac. O regulamento e mais informações estão disponíveis também no site.





É permitida a participação de músicos de todo o país e do exterior, desde que cantem em português. “O mundo inteiro está convidado a participar, desde que as músicas estejam em português. Isso é regra básica nossa. É uma valorização que precisamos dar para a nossa língua”, justifica Gleizer Naves.





Ao todo serão selecionados 45 músicos para participar do festival, sendo 15 por noite nos três primeiros dias de evento. As 10 canções finalistas serão apresentadas no dia 6 de setembro e todas serão premiadas.





Nesta edição do Fenac serão distribuídos R$70 mil em prêmios. Quem ganhar o primeiro lugar levará, além do troféu Lamartine Babo, R$20 mil. Já o segundo, terceiro, quarto e quinto colocado ganharão respectivamente R$15 mil, R$ 10 mil, R$ 7 mil e R$ 3 mil. Do sexto ao décimo colocado receberão R$ 2 mil. O melhor intérprete também será premiado com R$ 2 mil.









Sobre o Festival Nacional da Canção





O Festival Nacional da Canção surgiu em 1971, com o sucesso dos festivais das TV Record, que revelaram boa parte dos principais compositores e intérpretes brasileiros. O Festival tem como objetivo principal incentivar e divulgar valores da música brasileira, sejam eles compositores, intérpretes ou instrumentalistas.





Durante seus 51 anos de existência ele é realizado ininterruptamente e assim consagrou-se como o maior evento musical do país. O troféu Lamartine Babo é entregue aos ganhadores todos os anos e é cobiçado por artistas de todas as regiões do Brasil.





Milhares de compositores de todos os estados brasileiros se inscrevem anualmente. Desses, 120 mostram o seu trabalho nas cidades que sediam o evento. Em 2020, pela primeira vez, o Festival aconteceu no formato on-line, devido à pandemia.









Então, se você é músico e tem o sonho de apresentar o seu trabalho no maior evento de música do país, e ainda, concorrer a R$ 70 mil, não deixe de se inscrever até o dia 16 de julho, através do site do Festival Nacional da Canção.