Fenac faz festa virtual para homenagear os 300 anos de Minas Gerais

Os apresentadores Graziele Raposo e Rafael Silva durante ensaio da edição virtual do Fenac (foto: Fenac/divulgação)

Ao abrir portas para intérpretes e compositores, o Festival Nacional da Canção (Fenac), realizado há 50 anos, é palco importante para novos talentos da música brasileira. Na sexta-feira (23/4) e no sábado (24/4), edição especial on-line vai comemorar os 300 anos de Minas Gerais e o cinquentenário do Fenac.



Das 614 músicas inscritas, 20 foram selecionadas por um júri. Não haverá disputa de primeiro, segundo e terceiro lugares. Cada uma vai receber R$ 1,5 mil e participará da edição presencial do Fenac prevista para 2022.





“A qualidade das canções impressionou a comissão julgadora, formada por profissionais da comunicação e da música. Foi uma dificuldade enorme selecionar as 20, pois o nível é muito alto. Para chegar às 100 canções já foi muito difícil”, revela Gleizer Naves, idealizador do Fenac. Desta edição especial participaram exclusivamente compositores nascidos em Minas Gerais ou residentes no estado há mais de um ano.









Gleizer Naves conta que o cenário da festa do fim de semana será 100% virtual, utilizando tecnologia inovadora entre os festivais de música no Brasil. “Ficou maravilhoso”, adianta. A apresentação ficará a cargo de Graziele Raposo e Rafael Silva. Naves informou que a edição especial do Fenac foi viabilizada por meio do apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), governo de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e governo federal.

Exterior

Por sua vez, o 51º Fenac, que será realizado em setembro, receberá inscrições do Brasil e de outros países. O festival também adotará o formato virtual devido à pandemia. “Na última edição presencial, em 2019, houve 150 inscrições de músicos do exterior. Parte das canções foi apresentada on-line, todas com letras em português. Uma delas, vinda da Ucrânia, ficou com um dos principais prêmios”, lembra o organizador do festival.





Tradicionalmente, o Fenac realiza suas etapas classificatórias durante o segundo semestre em sete cidades do Sul de Minas. Em Boa Esperança, há a finalíssima e a entrega do Troféu Lamartine Babo. O evento costuma reunir multidões em praças e espaços públicos. Porém, a pandemia obrigou o festival a se adaptar aos novos tempos, adotando o formato on-line.





“Quando houver o Fenac presencial, as 20 canções selecionadas nesta edição especial de abril vão participar. Imaginamos que isso ocorra já em 2022, com as pessoas ainda usando máscaras e tomando os devidos cuidados”, diz Naves.





A experiência virtual deste fim de semana ajudará a edição de setembro. “Continuaremos usando o nosso chroma key (efeito visual que consiste em colocar uma imagem sobre a outra), que estará mais avançado. A ideia é receber músicas do mundo inteiro no 51º Fenac. Por meio da tecnologia, queremos colocar todos os concorrentes cantando em um só palco. É um sonho antigo”, afirma Naves.





As inscrições para o 51º Fenac ainda não foram abertas. “Nossa equipe estuda os detalhes de como será o evento em setembro. Imagino que no máximo em 30 dias já estejamos com tudo resolvido”, promete.





FENAC EDIÇÃO MINAS GERAIS

Sexta-feira (23/4) e sábado (24/4), às 20h. Gratuito. Transmissão pelo YouTube Facebook do Festival Nacional da Canção (Fenac)