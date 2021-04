Cantora Roberta Spindel regrava canção de Renato Russo e Flávio Venturini

Roberta Spindel diz que a poesia de Renato Russo é libertadora (foto: Bárbara Furtado e Dantas Júnior/Divulgação )



“Escuridão já vi pior/ De endoidecer gente sã/ Espera que o sol já vem”, diz o verso de Renato Russo (1960-1996) musicado por Flávio Venturini. Roberta Spindel conta que “se agarrou” à canção “Mais uma vez”, parceria do líder da Legião Urbana com o compositor mineiro, para enfrentar a pandemia. Single e clipe da cantora carioca acabam de chegar às plataformas digitais, tendo Rodrigo Suricato, vocalista do Barão Vermelho, como convidado especial. “Escuridão já vi pior/ De endoidecer gente sã/ Espera que o sol já vem”, diz o verso de Renato Russo (1960-1996) musicado por Flávio Venturini.conta que “se agarrou” à canção “Mais uma vez”, parceria do líder dacom o compositor mineiro, para enfrentar a pandemia. Single eda cantora carioca acabam de chegar às plataformas digitais, tendo Rodrigo Suricato, vocalista do Barão Vermelho, como convidado especial.





“A ideia de cantar 'Mais uma vez' veio no momento em que eu precisava de confiança, de confiar no que iria acontecer pela frente. Não se tratava de esperar, mas de saber – no escuro – que em breve conseguiríamos”, revela. “Sempre escutei Renato e Venturini, sou muito fã deles. Com essa canção, eles me trouxeram um raio de confiança. A música me deu leveza num momento muito pesado.”





Tapa



Renato Russo foi fundamental naquele momento pois, segundo ela, é um poeta que não teme a realidade. “A canção é leveza com o pé no chão. Renato tem muito disso: vem e fala uma verdade que nos liberta. Quando nos dá um tapa, também nos dá um caminho.”





Outro verso de “Mais uma vez” diz: “Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena/ Acreditar no sonho que se tem”. Roberta Spindel seguiu à risca o “conselho”. Batalhou para obter a autorização dos autores para gravar a canção. “Não é fácil conseguir a liberação, sobretudo no caso de Renato”, comenta. Ela fez uma versão voz e violão, enviou o áudio para Venturini e para Giuliano Manfredini, herdeiro do compositor da Legião Urbana. Recebeu a autorização.









No fundo, o single é a resposta de Roberta Spindel a este mundo mergulhado em tragédias.“Tivemos aquele primeiro momento da pandemia, que foi o mais assustador. Agora está muito pior, porque os números são altíssimos, mas no anterior não sabíamos o que estávamos enfrentando. Fiquei meses em casa, não saía nem para ir ao supermercado, pedia para entregarem as coisas. Até me mudei, porque no meu apartamento não batia sol, era muito úmido. Eu sentia muito a falta do sol”, relembra.





Ao resgatar “Mais uma vez” e a poesia de Renato Russo, ela se redescobriu. “A música fala de confiança, trouxe uma luz naquele momento em que não se sabia o que aconteceria”, comenta. “Mas não é uma leveza ilusória. É concreta, direta, de ensinamentos da vida mesmo.”





Padrinho

O encontro com Rodrigo Suricato foi especial para Roberta. “Ele fala uma língua que adoro. Sempre curti o trabalho dele, gosto da forma como arranja e pensa a música, de como a sente e a propõe. Ele bebe nas mesmas fontes que eu. Rodrigo acabou se tornando padrinho do meu single-clipe”, comemora.





O arranjo de “Mais uma vez” é assinado por Rodrigo Suricato em parceria com Fabrício Matos. Além dele, no violão e na guitarra, participaram da gravação Lourenço Monteiro (bateria), Rodrigo Tavares (teclados) e Fabrício Matos (programação e violão).





Em 2011, Roberta lançou o primeiro disco, “Dentro do meu olhar”, que contou com a participação de Caetano Veloso na faixa “Como dois e dois”. No mesmo ano, foi indicada ao Prêmio Multishow, na categoria revelação. A cantora integrou a banda do musical “Popstar”, da TV Globo.

Roberta Spindel planeja para breve o lançamento de outras canções. “Há uma sequência de autorais e, eventualmente, duetos”, antecipa. Adepta dos singles, ela quer divulgar um por mês. De acordo com a cantora, não há mais sentido em produzir o chamado álbum cheio. “Vou fazer uma sequência de músicas com clipes de estúdio que ficaram lindos”. Posteriormente, os singles poderão ser reunidos em um disco virtual.





A imagem se tornou fundamental para o setor fonográfico, acredita Roberta. “A mudança veio para ficar. Hoje, não existe mais música sem o vídeo. Por mais simples que o clipe seja, ele tem de ser muito bem-feito. Veja os clipes novos da dupla Anavitória. São supersimples, uma gracinha”, conclui.





(foto: Algorock/Reprodução)





"Mais uma vez"



Single e clipe

De Roberta Spindel

Convidado: Rodrigo Suricato

Algorock

Disponível nas plataformas digitais.