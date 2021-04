'The circle' e 'De férias com o ex Brasil' seguem o rastro do 'BBB 21'

O cantor Lance Bass, que fez sucesso na banda 'N Sync, é o rosto famoso do reality ''The circle'' (foto: Johannes Eisele/AFP %u2013 26/8/19)

Ainda que a 21ª edição do "Big brother Brasil" esteja perto do fim, previsto para 4 de maio, poucos são os indícios de que a febre dos reality shows deve acabar. O gênero ganhou popularidade durante a pandemia e a tendência é que se mantenha nos próximos meses com a chegada de novidades na TV e no streaming, como as novas temporadas do "The circle", da Netflix, e "De férias com o ex Brasil – Celebs", da MTV, também disponibilizado na Amazon Prime Video.





Diferentemente do “BBB”, as duas produções não contam com a interferência do público, que desempenha o papel de voyeur das situações vividas pelos participantes, que vão de encontros às cegas até festas regadas a muito álcool e pegação.





BRASIL





O programa reúne um grupo inicial de oito participantes na disputa pelo prêmio de US$ 100 mil. Instalados num prédio, cada qual em seu apartamento, eles não se encontram pessoalmente e vivem, diante das câmeras, o confinamento que o mundo inteiro experimentou por conta do novo coronavírus.





Entretanto, conseguem se comunicar por meio da plataforma digital Circle, uma espécie de assistente virtual bastante solícita, como a Samantha do filme “Ela” (2013), de Spike Jonze.





Por meio dela, os participantes disputam entre si o título de mais popular do jogo. Para isso, vale tudo, até mesmo criar perfil com informações falsas.





Assim como na primeira temporada, o elenco da segunda rodada é composto por pessoas anônimas. Há, no entanto, um rosto conhecido: o cantor e ator Lance Bass, integrante da extinta boy band 'N Sync, que fez bastante sucesso entre 1995 e 2002, revelando Justin Timberlake para o mundo.





Em 2020, a Netflix lançou a primeira temporada do “The circle Brasil”, apresentada por Giovanna Ewbank. Entre os participantes estava a carioca Marina Gregory, cuja passagem pelo reality da plataforma a credenciou para a segunda temporada do “De férias com o ex Brasil – Celebs”, com elenco formado por famosos.





O programa estreou em 8 de abril na MTV e na Amazon Prime Video. Até agora, dois episódios estão disponíveis na plataforma. O terceiro será lançado nesta quinta-feira (22/4), às 21h30, na TV e no streaming, simultaneamente. Ao todo, serão 12.





O formato do reality não mudou. De férias em uma mansão em Jericoacoara, no Ceará, os participantes são agraciados com festas, passeios e jantares. O clima fica tenso quando o “tablet do terror” avisa que um ex está chegando para morar lá, o que cria um ambiente bastante favorável para as confusões pelas quais o programa é reconhecido.





Às vezes, a convivência é agradável e há o revival do casal. Em outras ocasiões, a dupla acaba brigando, e cada um se envolve com outras pessoas.





Veteranos do programa, Lary Bottino, Maju Mazalli e Pedro Ortega, que participaram da quarta e da segunda temporadas, respectivamente, nas edições com participantes anônimos, retornam agora.



O trans mineiro Tarso Brant participa do reality ''De férias com o ex Brasil %u2013 Celebs'' (foto: Instagram/reprodução)



MINEIRO Também estão lá a cantora Gabily, apontada como affair de Neymar, e o mineiro Tarso Brant, ator e modelo que fez participação especial na novela “A força do querer” (Globo) – ele é o primeiro participante trans do “De férias com o ex”.





O elenco também conta com o cantor, compositor e produtor musical Caíque Gama, ex-vocalista da banda Fly; a sertaneja Day Camargo, da dupla Day & Lara; a youtuber Ingrid Ohara; o modelo e influenciador digital Matheus Pasquarelli; o DJ Neguin; e o humorista Rico Melquiades.





Gravado em 2020, o “De férias com o ex Brasil – Celebs” seguiu os protocolos de segurança estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) contra a COVID-19, segundo a MTV Brasil.









Originalmente criado no Reino Unido, “The circle” já foi feito com participantes dos Estados Unidos e do Brasil. Agora, são os episódios da segunda temporada norte-americana que desembarcam semanalmente na Netflix, aos pares, sempre às quartas-feiras. Neste 21 de abril, será a vez do quinto e do sexto capítulos.