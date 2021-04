Horóscopo do dia (21/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amadurecendo emoções

A Lua em leão recebe aspectos tensos de Saturno e Urano. Somos desafiados hoje a amadurecer nossas emoções, mesmo perante imprevistos ou aquilo que nos tire da zona de conforto. Leão lembra coragem e criatividade, portanto use destas qualidades para seguir adiante.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções lhe conectam a si mesmo, seu espaço e vontades pessoais. Todavia, questões maiores que envolvam outras pessoas podem lhe pedir que vá para além disto, que foque no compromisso para com todos. A necessidade de renovar valores pessoais lhe pede que não se apegue em demasia em fazer tudo à sua maneira.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Urano no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe impelido a se reinventar de diversas maneiras nos últimos anos. Esta renovação se faz presente e hoje, em especial, lhe pede que inove tanto no familiar quanto no profissional. Tenha uma visão mais objetiva destas instâncias. Busque aquilo que precisa ser transformado e parta para a ação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua segurança emocional hoje vem de sua zona de conforto: o intelecto e a comunicação. Todavia, você é convidado a enxergar as questões sob um prisma mais amplo, buscar um ponto de vista espiritual, filosófico ou petiço que traga mais significação. Emoções subconscientes emergem e lhe sensibilizam para que não tenha dureza mental.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe conecta muito a um senso de valor pessoal e prazer próprio. Todavia, você é convidado a ter a maturidade de partilhar com os demais. Você tem sido lembrado neste período que felicidade compartilhada é felicidade multiplicada. Seja mais generoso e saiba a justa medida daquilo que a vida lhe deu para distribuir.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz muita conexão para consigo mesmo e com sua subjetividade. Todavia, você é chamado a se relacionar com o outro, entendendo as suas limitações pessoais tanto quando as de outrem. Amadurecimento pelo contato humano. Saiba se dar a justa medida de expressão emocional, sabendo conter o que for ruim.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções lhe levam hoje para reinos subjetivos, emocionais e distantes da realidade. Todavia, a realidade também lhe chama. Saiba balancear seus sonhos com a realidade objetiva. Suas possibilidades futuras lhe auxiliam a sonhar, mas sem perder o tom realista. Faça o que pode, viva o presente, mas também sonhando com um futuro melhor.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções lhe pedem acolhimento e senso gregário com grupos e amizades. Todavia, há também o compromisso de se posicionar, saber dizer não e ser fiel à própria consciência. Nem sempre o amor tem de se expressar como algo agradável. Dar limites também é um gesto de amor verdadeiro. Saiba a medida certa entre acolher e limitar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções lhe conectam à carreira, mundo material e uma necessidade de certa solidão. Todavia, há neste momento um chamado para o amadurecimento emocional, para que se abra mais para as relações e afetividade. O outro também precisa de espaço em sua vida e você deve ter um tempo justo para a convivência.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções lhe levam para seu terreno de conforto: expansão, intuição, filosofia, fé e significação. Todavia, você é chamado a ter uma visão mais racional e prática da vida. Saiba aplicar suas grandes visões dentro do tempo presente e do cotidiano. Questões materiais inesperadas podem lhe relembrar de estar presente no mundo material e ter resolução prática.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Emoções intensas tendem a emergir agora, assim como a necessidade de troca afetiva e/ou sexual. Tudo isto é importante, todavia você é relembrado pelo seu regente, Saturno, a focar em seus valores pessoais e no andamento da vida material. Não se diminua perante o outro, mas seja alguém inteiro para melhor aproveitar as relações. Ouse ser você mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções lhe levam à busca de relacionamento e companhia. Todavia, Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra que é preciso compromisso para consigo mesmo e se processo. Não adianta depositar tudo no outro, se esquecendo de si. Assuma a responsabilidade sobre si mesmo e suas questões emocionais para ter relações boas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções lhe conectam hoje ao mundo material, obrigações e rotinas. Todavia, há processos subjetivos, emocionas e psicológicos sendo trabalhados e que lhe requerem atenção e compromisso. Busque raciocinar e entender suas questões profundas, não fugindo destas com tarefas materiais. Busque equilibrar o tempo de cada coisa.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com