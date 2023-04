Horóscopo do dia (21/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio retrógrado em Touro

Mercúrio entra em movimento retrógrado no signo de Touro. Devemos reavaliar nosso senso de valor próprio e a maneira como comunicamos nosso senso de valor e cuidados com o mundo material. Momento para se repensar as nuances práticas, objetivas e materiais. Mente focada naquilo que tem valor e merece ser cultivado.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você precisa agora revisar o lado prático das coisas. Se questione o que não funciona na prática e precisa ser reformulado. Bom momento para refletir sobre seus talentos e potencialidades. Também ideal para se fazer um replanejamento financeiro, mas evite executar grandes gastos se possível, ou então o faça com planejamento e cautela.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio fica retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) e lhe pede que escute mais a si mesmo e suas necessidades pessoais. Busque entender como comunica sua imagem e valor pessoal. Foco em enxergar e descobrir os potenciais internos. Também pode ser bom para repensar sua aparência, vestimentas e imagem pessoal. Foco mental na individualidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, fica retrógrado no signo de Touro. Você deve focar em entender as questões emocionais e subconscientes, mas com muito realismo. Seu regente lhe pede maior tempo de introspecção, meditação, processos terapêuticos ou espirituais. Entendimento do valor e importância de questões sutis. Se dê espaço para sonhar e cultivar criatividade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Mercúrio retrógrado leva sua mente a revisar a vivência com grupos, amizades e o coletivo. Momento para se questionar o real valor de amizades e vivências em grupo. Revise e repense o que posta online e comunica para todos. Abra a mente para novas ideias e interiorize. Evite falas e comunicações impulsivas, revisando e processando tudo antes de externalizar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta para seu profissionalismo, realização material e como faz as coisas por conta própria. Não é o momento para decisões definitivas, mas para rever e resgatar seu senso de valor no mundo. Reavaliação de estruturas construídas e resignificação disto. Repense o que projeta lá fora, sua autoridade, compromissos e imagem profissional, tudo isso com muita autovalorização.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, fica retrógrado no signo de Touro. Será preciso reavaliar com mais otimismo, fé e realismo aquilo que deve ser feito para alcançar seus objetivos. Não é o momento para decisões definitivas, mas terá clareza se consultar sua intuição. Pensamento voltado para fé e princípios, assim como questionamentos neste sentido.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente busca agora sondar suas questões emocionais mais profundas, mas sob o colorido pragmático e aterrado do signo de Touro. Será preciso repensar muitas coisas e entender o que possivelmente deve ser finalizado ou transformado, mas ainda não é o melhor momento para decisões definitivas. Revisão de questões sexuais, afetivas, partilhadas e transformadoras.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período leva sua mente a uma revisão das parcerias e relações em sua vida, assim como o quanto valoriza ou não as pessoas. Pode enxergar que algumas relações não tem tanto valor, assim como pode enxergar potenciais maravilhosos no relacionar. Evite decisões definitivas ou conversas impulsivas. Use seu talento introspectivo para meditar sobre as relações primeiro.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há agora um grande foco no andamento de sua vida material, em especial no que se refere à necessidade de mudança de hábitos e rotinas. Busque revisar alimentação e saúde para se nutrir melhor. Também questionamento se tem valorizado sua força de trabalho e serviços suficientemente. Atenção redobrada na comunicação com colegas de trabalho.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se volta agora para sua essência, poder pessoal e criatividade. Busque enxergar mais o lado divertido, lúdico e espontâneo de sua expressão pessoal. Momento que lhe facilita entender maneiras de se reconectar com sua criatividade. Revisão na relação com filhos e crianças. Medite sobre o valor de ser quem você é de verdade. Reflita mais sobre o que expressa e vibra com seu poder pessoal.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe pede revisão de questões emocionais, familiares e passadas. Busque valorizar mais suas raízes e ter uma escuta no meio familiar, mas sem falar de maneira abrupta e impensada. Revisão de como cuida do lar e maior entendimento de seus sonhos, emoções e subjetividades. Reavaliação intensa de como estrutura sua vida pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe é propício para repensar e reorganizar suas ideias. Você deve estar flexível e adaptável, buscando um não julgamento. Muita atenção com qualquer tipo de comunicação; revise tudo que publicar e medite antes de verbalizar. Revisão também na relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos. Busque o que há de valor nos estudos e ideias.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com