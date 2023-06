Brasileira descobre armário mágico ligado a grupo de k-pop em série da HBO

677

Inicialmente, Carol evita aprender mais sobre qualquer aspecto da cultura sul-coreana, mas tudo muda quando ela descobre o portal mágico em seu guarda-roupa. (foto: Divulgação Além do Guarda Roupa) Uma garota brasileira de 17 anos, Carol, descobre que seu guarda-roupa é na verdade um portal mágico que conecta seu quarto ao apartamento de um famoso grupo de k-pop. Essa é a trama de 'Além do Guarda Roupa', primeira série brasileira da HBO Max inspirada em dramas coreanos, que estreia no streaming em 20 de julho. A produção, composta por 10 episódios, traz no elenco astros do k-pop, bem como nomes conhecidos como Ana Botafogo, Júlia Rabello, entre outros.





Leia: Indústria do K-pop impõe maratona a jovens que sonham com a fama do BTS A personagem principal, interpretada por Sharon Cho, é filha de uma bailarina brasileira e um sul-coreano, e tem uma relação conturbada com suas raízes culturais. Inicialmente, Carol evita aprender mais sobre qualquer aspecto da cultura sul-coreana, mas tudo muda quando ela descobre o portal mágico em seu guarda-roupa.





O grupo de k-pop ACT é o centro da história, com os cantores interpretados pelos astros Kim Woojin, Jinkwon, Lee Minwook e Yoon Jae Chan. O elenco também conta com Sabrina Nonata, Lucas Deluti e Luiza Parente. A direção geral da série é de Marcelo Trotta.





A estreia de 'Além do Guarda Roupa' foi anunciada nesta terça-feira, 13, com a divulgação de um teaser que já mostra um pouco do que esperar dessa produção inédita e promissora.