Morre aos 25 Moonbin, do grupo de k-pop Astro, que faria show no Brasil

O artista sul-coreano tinha show agendado para junho em São Paulo

O cantor Moonbin, do grupo de k-Pop Astro, foi encontrado morto em sua casa, em Seul, aos 25 anos. As informações são do portal "Soompi".

A polícia do distrito de Gangnam, um dos mais ricos da capital coreana, foi acionada na quarta-feira (19/4) para investigar o caso, mas ainda será feita uma necrópsia para definir a causa da morte.

"Em 19 de abril, o integrante da Astro, Moon Bin, deixou nosso mundo inesperadamente e virou uma estrela no céu", informou a gravadora Fantagio em um comunicado em coreano postado em sua conta oficial no Twitter na manhã desta quinta-feira (tarde de quarta, 19/4, no Brasil).



Citando a polícia, a imprensa local reportou que o cantor foi encontrado inconsciente em seu apartamento, localizado no bairro Gangnam, em Seul, capital sul-coreana. As forças de segurança não informaram as causas da morte.

O selo fonográfico pediu no comunicado que se evitem "informações especulativas e mal-intencionadas" em respeito aos familiares do jovem.

Além de integrar a Astro, Moon Bin, cujo nome artístico era Moonbin, fazia parte de outro grupo chamado Moonbin & Sanha.



O artista ingressou no programa de aprendizes da gravadora Fantagio muito jovem e estreou com a Astro em fevereiro de 2016. O grupo tinha seis membros na época.





Nos últimos anos, vários outros jovens astros do K-pop morreram, incluindo dois supostos suicídios em um mês registrados em 2019.

Estes últimos casos se referem a duas mulheres, que eram amigas íntimas e tinham sido alvo de assédio nas redes sociais.

O artista faria uma apresentação em São Paulo ao lado de Sanha, em junho. Seria a primeira apresentação dele no país. Ainda não há informações sobre se o show foi cancelado ou se seguirá apenas com Sanha. (Com France Presse)