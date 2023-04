Morre o baterista Ivan Conti, o Mamão, da banda Azymuth

A banda Azymuth completa 50 anos em 2023 e perdeu mais um integrante, Ivan Conti (foto: Reprodução/Instagram) Morreu nessa segunda-feira (17/4) o baterista Ivan Conti, o Mamão, da banda Azymuth, aos 76 anos. A informação foi divulgada pela família do músico em seu perfil do Instagram. A causa da morte não foi divulgada. A banda foi uma influência musical no país entre os anos de 1970 e 1980.





Ivan nasceu em 16 de agosto de 1946, no Rio de Janeiro. Sua marcante carreira contou com passagens por grupos como Os Dissonantes e The Youngsters. Em 1973, criou a banda Azymuth com os amigos José Roberto Bertrami - tecladista que morreu em 2012, aos 66 anos - e Alex Malheiros, que compartilhou uma publicação de despedida do colega.





“Light and Peace my brother Ivan Miguel (Mamão) Como um passe de mágica, sim uma mágica em um único instante, um passe de mágica nos transporta a momentos únicos e derradeiros. Trago a público a passagem do meu amigo e irmão de alma Ivan Miguel o nosso estimado e adorado Mamão. Em plena comemoração de 50 anos de carreira do Azymuth se torna eterno…”, disse.





“Tudo tem seu tempo e importância, pois nesse momento resta o meu silêncio e vazio, sentido sentimento de tristeza da perda de um irmão em todos os sentidos como músico brilhante e educador e sua amizade profunda e eterna… descanse em paz querido amigo irmão camarada. Muita luz em sua nova jornada pós sua matéria viva. Luz e Paz … Light and Peace…”, completou.