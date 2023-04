Marília Mendonça temia vazamento de imagens: 'Dá medo até de morrer'

Fãs e amigos pedem para que as fotos do corpo de Marília não sejam compartilhadas (foto: Reprodução / Instagram)

Em uma busca simples pelo nome de Marília Mendonça nas redes sociais é possível encontrar diversas imagens do corpo da cantora e pessoas dizendo que viram as fotos, dando detalhes da situação. Os registros da autópsia da Rainha da Sofrência no Instituto Médico Legal (IML) vazaram e começaram a circular em grupos de Whatsapp, o que levou à instauração de um inquérito pela Polícia Civil.





Na internet, os fãs repudiaram o compartilhamento das imagens e resgataram um tweet da cantora de 13 de agosto de 2019. Na época, Marília desabafou sobre a falta de privacidade, uma vez que sua gravidez foi anunciada pela imprensa após o laboratório vazar o teste feito por ela. “É muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma. Minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma”, desabafou. Na época, ela lamentou que a chegada de seu filho Leo foi anunciada por outras pessoas.

Marília ainda falou sobre a possibilidade de vazamentos de fotos em caso de sua morte. “Dá medo até de morrer, porque as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos”, disse ela. Na época, já haviam vazado fotos como a do cantor Cristiano Araújo, após seu acidente fatal.

A cantora ainda disse que ser uma figura pública não significava o fim da sua privacidade. “Dói ter que ouvir que batalhamos muito pra isso... Eu não batalhei pra isso não, galera! Batalhei pra que minhas músicas fossem ouvidas e pra que meu trabalho tivesse prestígio... justificar essa falta de respeito dizendo ‘você que quis, você é artista’ é muito errado”, afirmou.



é dói ter que ouvir que batalhamos muito pra isso... eu não batalhei pra isso não, galera! batalhei pra que minhas musicas fossem ouvidas e pra que meu trabalho tivesse prestigio... justificar essa falta de respeito dizendo: "você que quis, você é artista" é muito errado %u2014 marília mendonça (@MariliaMReal) August 13, 2019

Fãs pedem respeito

Para diminuir o alcance das fotos do corpo e repudiar o compartilhamento das imagens, os fãs de Marília começaram um movimento de resgatar publicações, postagens e vídeos em que a cantora aparece feliz e cantando. “Divulguem ela sorrindo! Marília Mendonça é amor, carinho, luz e alegria”, pediu uma página.

“Essas são as fotos vazadas da Marília Mendonça que devem ser compartilhadas. Dela fazendo o que mais amava. Sorrindo e nos fazendo felizes. Em sua memória, Rainha!”, publicou o perfil Choquei.

Felipe Neto também comentou o caso e alertou a seus seguidores que ver as fotos é uma falta de caráter. “Se alguém te pedir ou perguntar sobre onde encontrar as tais fotos da Marília Mendonça… Pronto! Agora você já sabe que essa pessoa não tem uma gota de caráter e vergonha na cara, já pode tirá-la da sua vida. Livramento”, disse.





Crime

O vazamento das fotos de Marília no IML é enquadrado como vilipêndio de cadáver – um crime previsto no artigo 212 do Código Penal brasileiro, sendo qualificado como uma ação que desrespeita os mortos ou suas cinzas. A pena aplicada em caso de condenação varia de um a três anos de reclusão, além de multa.

Conhecida como a Rainha da Sofrência, a cantora sertaneja morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em novembro de 2021 na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. À época, além do piloto e copiloto, o produtor e o tio, que também era assessor da artista, não sobreviveram.

Mesmo após a morte, Marília Mendonça segue dominando as plataformas digitais. O EP póstumo Decretos Reais (volume 3), lançado em 16 de março, já ultrapassa 17,9 milhões de reproduções no Spotify com apenas quatro faixas.