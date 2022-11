Cantora de kpop 'azarada' recebe apelo dos fãs: 'Não torça para o Brasil'

Fãs da cantora pediram para ela não torcer para o Brasil na Copa (foto: Reprodução BBC e Redes Sociais )





“Ela zika quase tudo”, comentou o perfil ‘Idols torcendo pro Brasil’ no Twitter, que comenta a Copa do Mundo com montagem de artistas do k-pop com uniforme da Seleção Brasileira. Em outras plataformas digitais, os fãs brasileiros da artista brincaram que não querem a torcida dela para o Brasil, já que estão com o foco no hexa. O nome Hyunjin ficou entre os assuntos mais comentados da manhã desta quiata-feira (24/11), dia do primeiro jogo do Brasil no Mundial do Catar “Ela zika quase tudo”, comentou o perfil ‘Idols torcendo pro Brasil’ no Twitter, que comenta a Copa do Mundo com montagem de artistas do k-pop com uniforme da Seleção Brasileira.



Leia mais: Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia e renova sonho pelo hexa





Em um fio, o usuário fez um compilado explicando a torcida de Hyunjin e o que aconteceu com o time em campo. “Ela também torceu para a vitória dos hermanos contra a Arábia Saudita. A Argentina teve uns 30 gols anulados, impedimentos, etc. Resultado: Arábia Saudita 2×1 Argentina”, escreveu.

PRECISAMOS FALAR SOBRE UMA PESSOA: Kim Hyun-jin, vulgo Hyunjin do Loona.



Essa moça talentosa tá fazendo previsões da copa, mas tem um pequeno problema nisso...



ELA ZIKA QUASE TUDO pic.twitter.com/9c7BewHfmH %u2014 Idols Torcendo o Brasil%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@ITPTBR) November 23, 2022







Como pode todos os times que a Hyunjin torceu na COPA simplesmente PERDERAM, a nossa Mick Jagger de 2022 pic.twitter.com/VfJOlAQIyX %u2014 %uD835%uDD1E%uD835%uDD2A%uD835%uDD1F%uD835%uDD22%uD835%uDD2F %u271E #%uD835%uDC01%uD835%uDC11%uD835%uDC00%uD835%uDC12%uD835%uDC08%uD835%uDC0B %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@AmberLJ4ck) November 24, 2022



Leia mais: Pé frio? Felipe Neto usa camisas da Alemanha e da Argentina e ambas perdem Outros fãs do Loona fizeram memes com a situação e a artista foi apelidada de “Mick Jagger de 2022”, já que o cantor tem a fama de ser ‘pé frio’.

Tem artista que é considerado o “amuleto da sorte”: é só torcer para um time, que vence o jogo. Mas, parece que este não é o caso da cantora Hyunjin, do grupo de kpop Loona. A garota compartilhou com os fãs, em uma rede social sul-coreana, Bubble, as apostas para a Copa do Mundo do Catar e todas as seleções indicadas perderam.