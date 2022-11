Ansiosos pela Copa do Mundo, brasileiros comemoram fim da eleição

Brasileiros comemoram o fim da eleição e esperam pelo início da Copa do Mundo no Catar (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Após a eleição polarizada que culminou na vitória de Lula (PT) sobre Bolsonaro (PL), os brasileiros esperam o alívio do cenário político para comemorar a chegada da Copa do Mundo, em 20 de novembro, no Catar. Cansados do assunto que dominou as rodas de conversa e redes sociais nos últimos meses, muitos agora querem uma distração só pensam em uma coisa: conquistar o hexa.

Nas redes sociais, o país do futebol espera que, com o fim da disputa política, os brasileiros possam se divertir e se unam para torcer pelo país. “A Copa do Mundo vai salvar muitas amizades que estão sendo destruídas por conta das eleições”, comentou uma pessoa no Twitter.

A pessoa que escreveu o roteiro do Brasil é tão genial que colocou a copa do mundo depois das eleições para unir as pessoas durante a guerra civil. %u2014 Othon Inácio%uD83D%uDE21%uD83C%uDFC1 (@othoninacio) October 27, 2022

A oposição de Jair Bolsonaro também aguarda a volta do uso das cores do país, utilizadas em campanha, sem fins políticos. “Já está na hora de recuperarem a Bandeira do Brasil para a Copa, e não para as eleições”, disse um internauta.

copa do mundo cadê você não aguento mais política %u2014 isa (@isacaetanopriv) October 30, 2022

O futebol, componente histórico da cultura no Brasil, é tido como um aspecto fundamental para a criação e manutenção da identidade do povo brasileiro. Por isso, o país, referência no esporte, acredita que o evento possa restabelecer parte da unidade.

brasil MERECE ganhar a copa esse ano

depois destas eleições precisamos unir o povo %uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D%uD83D%uDE2D %u2014 sarinha verli %uD83C%uDFA3%uD83D%uDC99 (@sarah_verli) October 20, 2022

Até aqueles que não são tão fãs de esportes acreditam na possibilidade de a competição melhorar a tensão do país. Nas redes sociais, uma pessoa relatou: “Não gosto de futebol, mas não vejo a hora de começar a Copa, porque política como assunto o tempo todo é muito cansativo”.

E de brinde agora tem a Copa do Mundo para tomarmos nossa bandeira de volta pic.twitter.com/Jx3LX2w0B2 %u2014 Klébio Damas (@klebiodamas) October 31, 2022

O Brasil na Copa do Mundo

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, em partida contra a Sérvia, às 16h no horário de Brasília.O evento organizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) já concedeu a premiação ao Brasil cinco vezes, em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Neste ano, o país do futebol tenta conquistar o hexa no evento que ocorre no Catar.



vem logo copa do mundo pelo amor de DEUS ninguem aguenta mais eleições %u2014 MARWA (@mahagess) October 23, 2022

Que a copa do mundo volte a unir todos, façam por vocês mesmos não esperem ninguém fazer.



Independente de qual lado ou quem você torceu eu gosto de você, e que o HEXA volte a unir todos!

Apenas paz %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2014 Heliton Vieira (@helitoncvieira) October 31, 2022

*Estagiária sob supervisão da subeditora Giovanna Fávero