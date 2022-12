Copa: Fãs de K-pop declararam torcida para Brasil no jogo com Coreia do Sul

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nas oitavas de final nesta segunda-feira (5/12) (foto: Reprodução Rede Social )

“Não é porque eu sou army que eu vou deixar de ser brasileiro”, postou um fã do boygroup BTS, que declarou torcida para a Seleção Brasileira. “Aqui é Brasil”, escreveu outro perfil como foto da Tiffany Young, membro do Girls Generation (SNSD), no Twitter.

O nome do país "Coréia do Sul” ficou entre os assuntos mais comentados da rede social na noite desta sexta-feira (2/12), após a derrota do Brasil para Camarões na Copa do Mundo.





Meio q não queria o Brasil enfrentando a Coreia nas Oitavas pra poder torcer pra Coreia chegar nas quartas, mas tbm isso requereria que o Brasil perdesse pra Camarões hj então deixa quieto pic.twitter.com/BgU4D4x1eu %u2014 Amandita (@amanda_schueng) December 2, 2022 Brasil e Coreia vão jogar juntos no próximo jogo, nunca foi tão difícil escolher um lado %uD83E%uDD27, mais i ai pra quem vai torcer ?? pic.twitter.com/qn4gukcagc %u2014 dorama_kpop__s2__ (@dorama_kpop_s2_) December 2, 2022





"Brasil e Coreia do Sul no próximo jogo, aperto no coração de não poder torcer pra Coreia", escreveu um usuário.





segunda sera difícil para armys, k-popers e fãs de dorama



terao q assistir Brasil x Coreia do Sul e torcer pra um só



uma pena porem QUERO LAGRIMAS DE SUL-COREANOS SEGUNDA-FEIRA



QUERO SEONG SOFRENDO MAIS DO Q EM ROUND 6, JUNGKOOK COM OS OLHO TD VERMELHO DEPOIS DE TOMAR 4 GOLS %u2014 Cauê Nascimento (@caue_nascim) December 2, 2022 mano se eu ver kpopper torcendo pra coreia na segunda eu não vou tankar, gostar de kpop até vai mais torcer pra coreia é um crime, AQUI É BRASIL %u2014 bella (@tyongolds) December 2, 2022 Agr é Brasil e Coreia, deixando bem claro que vou bater em cada kpoper Br que torcer pra Coreia, acorda porra vc mora em Maringá não em Seul pic.twitter.com/NR6sfuecfe %u2014 lochi¿° %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@loipooo) December 2, 2022



"é army, com certeza vai torcer pra Coreia"



vou sim, vou torcer pra ela levar 7 gols do Brasil pra nenhum dos meninos ficar de fora%uD83E%uDD0D %u2014 Pocoyo %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@xbi4ncx) December 2, 2022 se botarem esse time reserva de novo eu vou torcer pra coreia macetar o brasil sim, q horrível esse jogo de hoje https://t.co/SyBMvgal9f %u2014 %u034F%u034F %u034F (@G4MEB0I) December 3, 2022





A decisão de torcer ou não para o Brasil dividiu a comunidade k-popper. De um lado, fãs querem torcer para a Seleção Sul-Coreana em apoio aos idols, como são conhecidos os artistas de K-pop. Já outros defendem que é preciso honrar a terra natal e torcer para a vitória da Seleção Brasileira.

"Segunda feira vou torcer para coreia por causa do Blackpink", escreveu um perfil, que citou o girl group sul-coreano Blackpink.





vai dorameira chata fala que você vai torcer pra Coreia e não pro Brasil, fala chata %u2014 nic (@iuyejins) December 2, 2022

"Há, você é kpoper ent vai torcer pra Coreia"



Eu "torcendo" pra coreia: pic.twitter.com/AMqLrCv4Dk %u2014 JUH EDITS (@ggukllovees) December 2, 2022

O momento mais temido da Copa do Mundo pelos fãs de brasileiros K-pop chegou: uma partida entre Brasil e Coreia do Sul. As seleções se enfrentam na próxima segunda-feira (5/12), em jogo válido pelas oitavas de final . Os k-poppers, que antes torciam para ambos os times, decidiram escolher um lado.