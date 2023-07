Dua Lipa chama atenção com look transparente na premiere de 'Barbie'

677

Dua Lipa chamou a atenção no 'pink carpet' da premiere do filme 'Barbie' (foto: Michael Tran / AFP)

A cantora Dua Lipa chamou a atenção na première do filme “Barbie”, em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesse domingo (9/7). A artista, que compõe a trilha sonora do live-action e será a versão sereia da boneca, desfilou pelo tapete rosa com um vestido transparente que deixava os seios à mostra.

Vestido transparente de Dua Lipa na premere do filme 'Barbie' (foto: Michael Tran / AFP)









Confira as reações dos fãs nas redes sociais com o look da artista:





dua lipa vc pode entrar na minha casa e bater na minha família que eu ainda vou te agradecer pic.twitter.com/Z9dwqgcZw1 %u2014 luscas %u2122%uFE0F (@luscas) July 10, 2023

eu dei zoom nas mamiletas babilônicas de dua lipa pic.twitter.com/Qje5t2ARE8 %u2014 diva divonica (@brvnks) July 10, 2023

a dua lipa exala tesão,ela sabe que é gostosa https://t.co/AOYXZ66R9b %u2014 Dudu%uD83E%uDEE7 (@DUDUMRN) July 10, 2023

Dua Lipa é um evento a parte. Bemmm Barbie Sereia %uD83E%uDDDC%uD83C%uDFFC%u200D%u2640%uFE0F%uD83D%uDC9C #BarbieMovie pic.twitter.com/XBfyqRM7rj %u2014 Dani (@tuuitar) July 10, 2023