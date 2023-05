Dua Lipa chama atenção no Met Gala com colar avaliado em R$ 50 milhões

A cantora Dua Lipa foi coanfitriã do Met Gala 2023 (foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) Coanfitriã do Met Gala 2023, a cantora Dua Lipa entregou elegância no look escolhido para o tema “Karl Lagerfeld: Uma Linha de Beleza” e superou todas as expectativas no evento dessa segunda-feira (1/5). A artista resgatou um vestido da alta-costura de outono-inverno 1992 da Chanel e ainda contou com um acessório que chamou a atenção. A popstar carregou em seu pescoço um colar de diamante 100 quilates da Tiffany & Co.









O colar foi o item que mais atraiu olhares, já que Dua Lipa se tornou a primeira estrela a usar o novo diamante Legendary da Tiffany & Co., que é colocado no colar Lucida Star da marca. Com mais de 100 quilates, ele é avaliado em US$ 10 milhões, ou seja, R$ 50 milhões.

Vestido vintage da Chanel usado por Dua Lipa no Met Gala (foto: ANGELA WEISS / AFP)



Além disso, a joia presta uma homenagem ao formato do icônico diamante amarelo da Tiffany - de 1977, que se tornou uma das peças mais famosas da coleção, estimada em US$ 30 milhões (R$ 150 milhões) - usado por Mary Whitehouse, Audrey Hepburn, Lady Gaga e Beyoncé.