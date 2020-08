Documentário sobre especulação imobiliária tem acesso gratuito

Filme de Miguel Antunes Ramos tem acesso gratuito até o próximo dia 17, no site da Embaúba Filmes. Hoje, diretor e urbanistas discutem seu tema em live (foto: Embaúba Filmes/Divulgação) Nas capitais brasileiras, o crescimento desordenado das cidades tem despertado aberrações no mercado imobiliário. É cada vez mais comum o uso de artifícios para atrair compradores: o material publicitário transmite uma ideia de sonho, os apartamentos decorados são milimetricamente pensados para agradar possíveis compradores, a apresentação de novos imóveis é regada a regalias, e o ideal do mercado é comprar todas as casas e transformá-las em prédios, tudo isso em nome da moderna ocupação urbana desenfreada.





Em Banco imobiliário, longa de estreia do cineasta paulista Miguel Antunes Ramos, esse cenário é retratado com um olhar voltado para a voracidade dos corretores e empresários do ramo.





Ao longo de pouco mais de 60 minutos, o documentário aborda diferentes aspectos que envolvem questões como especulação imobiliária, mudança contínua e acelerada dos espaços urbanos, verticalização de bairros e crescimento desordenado..





A partir de uma montagem vertiginosa, os casos que se sucedem aos olhos do espectador provocam até certo efeito cômico: cenas sobre promoção de imóveis e estratégias de venda podem levar ao riso. O resultado é um filme agradável, sobretudo se levada em conta a aridez do tema.





PROPAGANDA

Para tanto, o cineasta busca as exceções: ele retrata apartamentos luxuosos demais ou pequenos demais, vídeos de promoção de imóveis excessivamente sentimentais ou tecnológicos, eufemismos nas estratégias de venda que beiram a piada – um corretor inclusive investe em palavras com erros de português para seduzir mais compradores na internet.





Estão lá os chefões do marketing e vendedores ávidos pelo negócio, todos plenamente crentes nos benefícios da especulação e na eficácia de suas estratégias comerciais.





Incomoda, entretanto, o descolamento histórico pelo qual o filme opta. Não se sabe como e quando esta configuração surgiu nem quais devem ser seus desdobramentos no futuro próximo.





Este é um documentário de constatação. Miguel Antunes Ramos observa a situação com talento e rigor, mas seu discurso não vai além da percepção, ignorando questões essenciais à compreensão do crescimento desenfreado das cidades.





O que a câmera do diretor revela é a cidade vista como maquete e um mundo à parte, com sua gramática própria, decisivo nas dinâmicas de reconfiguração urbana e, ao mesmo tempo, alheio a qualquer forma de discussão pública e pensamento de longo prazo.





Esse é um assunto recorrente na obra desse jovem cineasta que abordou a questão dos estacionamentos em E (2014); de um complexo residencial e comercial em O castelo (2015), que recebeu o Prêmio Itamaraty no Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo; e a construção do gigantesco templo religioso da Igreja Universal do Reino de Deus em Salomão (2013). Ele dirigiu também os curtas A era de ouro (2014), Um, dois, três, vulcão (2012) e Comissão de vendas' (2016).





Rodado em 2014, Banco imobiliário teve sua primeira exibição em 2016, na 19ª Mostra de Tiradentes, e agora está disponível, gratuitamente, por duas semanas, no site da distribuidora Embaúba Filmes. A partir do próximo dia 18, o longa seguirá disponível para locação no mesmo endereço on-line.









BANCO IMOBILIÁRIO Disponível gratuitamente até 17 de agosto no site da distribuidora Embaúba Filmes (embaubafilmes.com.br)

LIVE DE LANÇAMENTO Com o diretor Miguel Antunes Ramos e os urbanistas Guilherme Wisnik e Raquel Rolnik. Nesta quarta-feira (5), às 20h, no canal da Embaúba Filmes no YouTube. Como parte do lançamento, a Embaúba Filmes promove nesta quarta-feira (5) uma live em seu canal no YouTube que irá reunir Guilherme Wisnik e Raquel Rolnik, dois dos principais nomes do urbanismo brasileiro, em uma conversa com Miguel Antunes Ramos.