Met Gala 2023: veja os melhores memes do tapete vermelho

Doja Cat, Lil Nas X e Jared Leto viraram meme nas redes sociais após o Met Gala 2023 (foto: Angela WEISS / AFP)

“A primeira segunda-feira de maio” se tornou uma tradição dos últimos 75 anos em Nova York com a glamourosa festa do Metropolitan Museum, o Met Gala.É um dos eventos mais badalados do mundo com as maiores celebridades do momento presentes que chamam atenção com os looks extravagantes para a noite, de acordo com o tema de cada ano.Por isso, internautas viram o júri especialista para analisar cada um e o meme é garantido.