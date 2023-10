677

Novo trabalho do grupo está disponível nas plataformas digitais; show de lançamento na capital mineira será em 14/11 Sarah Leal/ Divulgação

A camisa da Seleção Brasileira se tornou símbolo de controvérsia política na história recente do Brasil, mas, para a banda Lamparina, vestir a camisa do Brasil tem outro significado: dar voz a todas as diferenças existentes no país e, sobretudo, em sua música.









“Construímos uma estética que provasse que a música brasileira não se resume a um gênero, mas que alcança as múltiplas facetas do som que ecoa no país. Fizemos com que ela caminhasse com a nossa moda também, para ser uma coisa original do Brasil”, afirma a vocalista Marina Miglio.





O novo trabalho chega dois anos depois do elogiado “Zam zam” (2021), segundo álbum de estúdio do grupo formado por Cotô Delamarque, Calvin Delamarque, Stênio Galgani, Bino e Thiago Groove, além de Marina Miglio.

“Original Brasil significa que é um álbum feito no Brasil, mas que não tem nada a ver com o Brasil original”, afirma Cotô. “Menina”, a faixa de abertura, dita o clima das nove músicas que virão na sequência, com uma ambientação solar em que convivem violão, pandeiro e metais.





Referências

Elementos do reggae, MPB, pop e pagodão temperam a chamada “brasilidade”, termo que os artistas usam para resumir a diversidade sonora das faixas. “Fomos criando as músicas e observamos quais referências tínhamos. Daí pensamos nesse conceito do que seria uma coisa feita aqui no Brasil, porque temos influência de fora, mas temos muito mais de coisas que são feitas aqui”, diz Marina.





Ela completa: “Quando pensamos na questão de ‘Original Brasil’ dentro das músicas, queríamos algo com a capacidade de chegar em outros lugares e países, abrir outras portas falando sobre o Brasil de uma maneira em que a gente não precisasse sexualizar nosso trabalho nem nada do tipo”.





Na música “Fez a onda”, lançada como single em agosto, ganhou um clipe em que os artistas são personagens de um programa de auditório típico dos anos 2000 e fazem referências às bandas que dominavam as paradas musicais brasileiras na época. O vídeo já ultrapassou 100 mil visualizações no YouTube.

“Nossa preocupação era conseguir fazer um som que não está sendo feito atualmente. Queríamos passar a mensagem de que nossa música é feita por uma banda, não só por um cantor ou cantora. Até porque, na nossa infância e adolescência, vivemos um Brasil com muitas bandas“, comenta Cotô.





O show de lançamento de “Original Brasil” está marcado para 14 de novembro, n’A Autêntica, com ingressos já à venda (R$ 120, a inteira). “Aprendemos a fazer as músicas do jeito que a gente queria e isso é uma alegria imensa para nós. Descobrimos qual é realmente nossa linguagem e penso que vamos conseguir atingir mais pessoas com nosso trabalho”, diz Cotô.





“ORIGINAL BRASIL”

• Álbum de Lamparina

• MacacoLab

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais





*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes