Met Gala 2023: tudo que você precisa saber sobre o evento

Anitta estará no Met Gala 2023, será sua terceira vez no evento (foto: Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

Nesta segunda-feira (1°/5), as maiores celebridades e fashionistas do mundo se reunirão mais uma vez em Nova York, nos Estados Unidos, para o Met Gala. O aguardado evento beneficente anual do Metropolitan Museum of Art chama atenção pelos looks extravagantes dos convidados, que exibem os detalhes no tapete vermelho a partir das 18h30 (horário de Brasília). Confira tudo que você precisa saber sobre a cerimônia.