Vídeo de Anitta cercada por fãs e paparazzi nos EUA viraliza

%uD83D%uDEA8FAMOSOS: Vídeo do momento em que a Anitta chega em eventos nos EUA e é cercada por fãs e paparazzis norte-americanos viraliza na web.



O público brasileiro da artista comemorou o sucesso dela no exterior, que também inclui um contrato com a gravadora Republic Records e até confirmação de presença no Met Gala nesta segunda-feira (1/5), um dos eventos mais badalados do planeta. Anitta tem cumprido várias agendas em Nova York, nos Estados Unidos, e um vídeo em que ela aparece cercada por fãs e paparazzi viralizou nas redes sociais neste fim de semana.





O momento 'bombou' nas redes sociais com os fãs brasileiros da cantora comemorando o sucesso da artista nos Estados Unidos. Este foi apenas um dos pontos altos da cantora na semana, já que ela assinou com a nova gravadora, Republic Records e também participou de eventos badalados, como a reabertura da joalheria Tiffany & Co.

Anitta estará no Met Gala nesta segunda-feira (1/5), um dos eventos mais badalados do planeta (foto: Reprodução/Instagram)