Met Gala 2022: os looks mais extravagantes das celebridades em Nova York

Anitta optou por um decote ombro a ombro em um look com pérolas (foto: EPA)

O Met Gala, o aguardado evento beneficente anual do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, aconteceu nesta segunda-feira (2/5) com personalidades do mundo da moda e das celebridades desfilando, como de praxe, trajes extravagantes.

O dress code deste ano, "glamour dourado", evocava a era do boom econômico dos Estados Unidos no fim do século 19 e já vinha causando debate nas redes sociais.

Alguns criticaram a escolha do tema em um momento em que famílias americanas lutam para sobreviver em meio à inflação mais alta em quatro décadas e uma economia que encolheu no último trimestre.

Um dos participantes, o ator Riz Ahmed, chegou vestido como um operário chique. "Esta é uma homenagem aos trabalhadores imigrantes que mantiveram a Era Dourada de ouro", disse ele.

Pela segunda vez, a cantora Anitta participou do Met Gala. Nesta edição, ela optou por um decote ombro a ombro em um look com pérolas.

Atriz Blake Lively posa no tapete vermelho após surpreender a multidão ao desdobrar seu vestido para revelar outro vestido mais longo (foto: Reuters)

Modelo Lily Aldridge usa um vestido coberto de 170 mil cristais (foto: Getty Images)

Editor-chefe da revista Boy, Fredrik Robertsson usa um macacão com barbatanas prateadas (foto: Getty Images)

Cantora Erykah Badu e seu vestido feito a partir de retalhos (foto: Getty Images)

Cantora e compositora Teyana Taylor e modelo Winnie Harlow impressionam o público em seus trajes (foto: Getty Images)

Medalhista de ouro olímpica de snowboard Chloe Kim usa vestido branco de tulê coberto de penas vermelhas (foto: Reuters)

O evento beneficente voltou à sua data tradicional, no início de maio, depois que a pandemia de coronavírus forçou seu cancelamento em 2020 e levou seu adiamento para outubro no ano passado.

Cerca de 400 nomes do mundo da música, cinema, moda e esportes exibiram trajes extravagantes nos degraus do Metropolitan Museum of Art.

Entre os convidados estava a ex-candidata presidencial Hillary Clinton, que disse estar presente pela primeira vez em 20 anos para celebrar a moda e o espírito da América.

Os ingressos para o famoso evento custam US$ 35 mil (R$ 178 mil), enquanto as mesas chegam a exorbitantes US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão).

A festa arrecada milhões de dólares para o Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, um museu de moda cujas dezenas de milhares de exposições estão fechadas ao público em geral.

Cantor Anderson Paak caminha pelo tapete vermelho (foto: Reuters)

Cantora Lizzo agracia plateia com apresentação de flauta no tapete vermelho (foto: Getty Images)

Ex-candidata presidencial Hilary Clinton (à esquerda) trabalhou com o estilista Joseph Altuzarra (à direita) em seu vestido, que tem os nomes de 60 mulheres famosas do passado bordados nele (foto: Getty Images)

Atriz Sarah Jessica Parker usa um vestido em homenagem aos designs da primeira estilista negra da Casa Branca, Elizabeth Hobbs Keckley (foto: Getty Images)

Modelo Gigi Hadid usa um conjunto todo vermelho com uma jaqueta puffer, espartilho e calça de látex (foto: Getty Images)

Ator e músico Jared Leto (à direita) e estilista Alessandro Michele (à esquerda) usam ternos bordados combinando (foto: Getty Images)

Atriz Jessie Buckley usa um terno listrado completo com bigode falso (foto: Getty Images)

Cantor Jon Batiste acena para multidão (foto: Reuters)

Atriz Michelle Yeoh (foto: Reuters)

Cantor Joe Jonas com mulher, atriz Sophie Turner (foto: Reuters)

Atriz Nicola Coughlin, da série TV Bridgerton, exibe vestido rosa com manto preto (foto: Reuters)

Da esquerda para direita: Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian e Kendall Jenner (foto: Getty Images)

Cantora Camila Cabello (foto: Getty Images)

Rapper Nicki Minaj (foto: Getty Images)

Cantora Janelle Monáe (foto: Getty Images)

Estilista Pierpaolo Piccioli (à direita) mostra o vestido rosa que desenhou para atriz Glenn Close (à esquerda) (foto: Getty Images)

