Fãs de Anitta pedem música da cantora em trilha sonora de 'Barbie'

Para muitos, o grande lançamento do cinema em 2023 será o lançamento de ‘Barbie’, em julho de 2023. Mas, além da expectativa pelo live action, os fãs brasileiros elegeram uma música que seria perfeita para o filme: ‘Versions of me’, de Anitta.

Desde que o primeiro trailer oficial da produção foi lançado, nessa terça-feira (4/4), o público tem feito diversas versões do teaser com a música da Poderosa. Isso porque, nas imagens, vimos que, em Barbieland, existem diversas Barbies, cada uma com uma aparência, uma profissão e uma personalidades diferentes. O que teria tudo a ver com ‘Version of me’. Em um trecho da música, Anitta questiona: “Você quer todas essas versões de mim?”.

A ideia caiu no gosto do público, que já criou diversas versões do trailer usando a trilha sonora da brasileira. Outros usuários do TikTok usaram a música para mesclar cenas do live action com animações antigas da boneca. Nas 24 horas seguintes ao lançamento do trailer, a música ficou em alta na plataforma, ganhando milhares de publicações. Conheça algumas:

Para aumentar a especulação dos fãs, Anitta fez uma publicação em que dubla a música enquanto assiste ao trailer com sua música. “Será que vem aí?”, perguntam os internautas.

Mesmo que não seja com “Version of me”, Anitta deve sim fazer parte da trilha sonora do filme. Isso porque o hit “Boys don’t cry” está na playlist do filme no Spotify, criada pela Topsify Movies. Além da brasileira, a lista conta com canções de Madonna, Taylor Swift, Dua Lipa e Ariana Grande.

O filme é protagonizado por Margot Robbie e Ryas Gosling, com direção de Greta Gerwig, responsável por longas como ‘Lady bird - é hora de voar’ e ‘Adoráveis mulheres’. A produção estreia nas telonas no dia 21 de julho.